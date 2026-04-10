Khai mạc hội chợ OCOP Quảng Ninh tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Từ ngày 10/4 đến 5/5/2026, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (phường Hạ Long).

Hội chợ năm nay có quy mô khoảng 240 gian hàng, được bố trí thành 4 khu vực. Trong đó, khu vực 1 gồm 104 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tại lễ khai mạc hội chợ OCOP.

Khu vực 2 bố trí khoảng 120 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và các tổ chức kinh tế trong nước.

Khu vực 3 với 10 gian hàng sẽ trưng bày, triển lãm hình ảnh và các trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phương tiện bảo vệ cá nhân cùng các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động;

Khu vực 4 là sân khấu chính tổ chức lễ khai mạc, được đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED hiện đại.

Các ngành hàng tham gia hội chợ lần này sẽ rất đa dạng, từ các món ẩm thực truyền thống đặc sắc, sản phẩm OCOP, đến hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong tỉnh và các địa phương trên cả nước.

Người dân, du khách mua sắm tại hội chợ.

Toàn bộ sản phẩm trưng bày, giới thiệu và kinh doanh tại hội chợ đều được chú trọng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn mác theo quy định và tuân thủ Luật Thương mại.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 được tổ chức nhằm cung cấp nguồn hàng hóa phong phú, chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và du khách khi đến với Quảng Ninh.

Đồng thời, đây cũng là dịp quan trọng để thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch, góp phần gia tăng doanh thu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.