Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 11/7/2026 - XSDNO 11/7

Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 11/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 11/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 11/7/2026 - Xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 11/7/2026

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- XSDNO 4/7/2026

Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 4/7/2026 có giải đặc biệt là 475467 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNO 4/7, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 4/7/2026.

- XSDNO 27/6/2026

Kết quả xổ số Đắk Nông ngày 27/6/2026 có giải đặc biệt là 985077 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNO 27/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 27/6/2026.

- XSDNO 20/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng ngày 20/6/2026 như sau:

XSDNO 20/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 20/6/2026.

- XSDNO 13/6/2026

Kết quả xổ số ngày 13/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 700077 và các hạng giải khác như sau:

XSDNO 13/6, kết quả xổ số Đắk Nông ngày 13/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

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