Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 10/7/2026 - XSBD 10/7

Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 10/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 10/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 10/7/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 10/7/2026

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- XSBD 3/7/2026

Kết quả xổ số ngày 3/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 058812 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 3/7, kết quả xổ số Bình Dương ngày 3/7/2026.

- XSBD 26/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 26/6/2026 có giải đặc biệt là 465521 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 26/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 26/6/2026.

- XSBD 19/6/2026

Kết quả xổ số ngày 19/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương công bố với giải đặc biệt là 945100 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 19/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 19/6/2026.

- XSBD 12/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 12/6/2026 có giải đặc biệt là 363193 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 12/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 12/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty XSKT Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty XSKT Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Công ty XSKT Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

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