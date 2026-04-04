Kết quả Công an Hà Nội vs SHB Đà Nẵng vòng 17 V.League mới nhất

Công an Hà Nội 3-0 SHB Đà Nẵng Mauk (6', 24') Đình Bắc (30') Ghi bàn

CLB Công an Hà Nội bước vào trận đấu gặp SHB Đà Nẵng với quyết tâm chiến thắng. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế trên sân. Phút thứ 6, CLB Công an Hà Nội sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu khi Quang Hải phối hợp rất hay với Mauk trước khi tiền vệ người Australia dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc.

Đình Bắc ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội.

Thực tế, Đà Nẵng gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và tổ chức tấn công. Họ loay hoay ở khu trung tuyến và thường xuyên thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Trong hoàn cảnh như vậy, việc đại diện miền Trung nhận bàn thua thứ hai không làm nhiều người bất ngờ.

Phút 24, vẫn là Stefan Mauk dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm nhân đôi cách biệt cho đội bóng ngành công an. 6 phút sau, Nguyễn Văn Toản mắc sai lầm phá bóng hụt để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm và sút vào lưới trống nâng tỉ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Đội hình ra sân:

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Minh Phúc, Văn Hậu, Văn Đô, Stefan Ingo, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Leo Artur.

CLB Đà Nẵng: Văn Toản, Đức Anh, Ngọc Hải, Văn Sơn, Hồng Phúc, Anh Tuấn, Brandon, Lucas Ribamar, Văn Long, Phi Long, Đình Duy.