Trực tiếp bóng đá CLB Công an Hà Nội vs SHB Đà Nằng vòng 17 V.League

Vòng 17 V.League chứng kiến cuộc đọ sức rất đáng chú ý giữa CLB Công an Hà Nội và SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà đang rất cần chiến thắng để duy trì khoảng cách với đội xếp sau Thể Công Viettel trong cuộc đua vô địch. Ngược lại, SHB Đà Nẵng cũng không ngần ngại đặt mục tiêu 3 điểm khi họ đã ở thế đường cùng ở nhóm trụ hạng.

SHB Đà Nẵng có lẽ là một trong những đội bóng kì lạ tại V.League. Họ hiếm khi ra sân thi đấu bạc nhược hay chơi bóng với chất lượng thấp. Nhưng đại diện miền Trung lại có phần mong manh trong khâu phòng ngự và thường xuyên mất điểm, để thua đáng tiếc. Nhiều bàn thua của họ xuất phát từ sai lầm cá nhân hơn là đối thủ xuất sắc.

Nhưng từ giai đoạn lượt về, SHB Đà Nẵng bắt đầu cho thấy nhiều nét tích cực với trận hòa Ninh Bình và chiến thắng trước PVF-CAND. Nhìn chung, lối chơi của Đà Nẵng có tính tổ chức cao, tinh thần thi đấu được cải thiện đáng kể khi Ribamar, Joel Lopez, Quế Ngọc Hải và Võ Nguyên Hoàng được bổ sung ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa.

Có điều, Đà Nẵng vẫn cần thêm một chút may mắn, tập trung nơi hàng phòng ngự cùng sự sắc sảo trên hàng công để mơ về ít nhất 1 điểm trên sân Hàng Đẫy. Cuộc đua trụ hạng vẫn còn căng thẳng, khó lường ở phía trước. Một chiến thắng của Đà Nẵng có thể khiến các đối thủ chao đảo.

Bên kia chiến tuyến, HLV Alexandre Polking hiểu rằng nếu đánh rơi chiến thắng trước Đà Nẵng, nguy cơ ông và các học trò bị Thể Công Viettel áp sát đang lớn hơn bao giờ hết.

Việc không có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Alan Grafite trong hơn 1 tháng tới trở thành bài toán khó có lời giải. Leo Artur, China hay Đình Bắc không phải tiền đạo mục tiêu. Nhưng đây là lúc họ cần chứng minh năng lực của mình bằng các bàn thắng.