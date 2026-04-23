Kết quả Burnley 0-1 Man City: Kẻ rớt hạng, người chiếm ngôi đầu

Vòng 34 giải Ngoại Hạng Anh chứng kiến màn đối đầu giữa Man City - ứng viên vô địch của giải và Burnley - đội đang đối diện nguy cơ xuống hạng. Ở thế không còn gì để mất, Burnley thi đấu đầy quyết tâm và sẵn sàng va chạm mạnh với đối thủ. Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp tạo ra khác biệt thì hàng thủ của Burnley đã mắc sai lầm.

Phút thứ 5, Jeremy Doku tung đường chuyền tinh tế để Erling Haaland thoát xuống. Trong thế đối mặt với thủ môn Dubravka, tiền đạo này tung cú dứt điểm rất hay để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Những tưởng pha lập công này sẽ giúp Man City có thể dễ dàng thi đấu hơn, nhưng đây là cuộc đọ sức mà Burnley đã làm hết khả năng của mình.

Man City đánh bại Burnley.

Tiền đạo Flemming có lẽ rất nuối tiếc với cơ hội ở phút 16. Anh ở vị trí thuận lợi sau đường chuyền của Kyle Walker nhưng lại dứt điểm không đủ tốt. Sau đó, Man City chơi rất tập trung và không còn bộc lộ nhiều sai sót. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế mong manh cho Man City.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình tấn công bởi khoảng cách 1 bàn không đảm bảo sự an toàn cho chiến thắng của Man City. Lần này, Burnley không còn chống đỡ tốt như hiệp 1.

Đội bóng thành Manchester tiếp tục tận dụng những pha đi bóng ở tốc độ rất cao của Doku, Semenyo hay sau đó là Savinho. Đáng tiếc, ngay cả Erling Haaland cũng bỏ lỡ cơ hội khó tin.

Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, cầu thủ người Na Uy nhận bóng ở vị trí thuận lợi nhưng anh dứt điểm trúng cột dọc. Ít phút sau, Cherki căng ngang rất hay nhưng O'Reilly tung cú sút trúng người Dubravka ở cự li chỉ 7 mét.

Những phút cuối, Burnley vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể ghi bàn. Thua trận này, Burnley đã kém đội xếp thứ 17 là West Ham đến 13 điểm khi giải chỉ còn 4 vòng. Họ chính thức xuống hạng. Trong khi đó, Man City đã có ngôi đầu bảng với điểm số 70 bằng với Arsenal nhưng hơn về chỉ số phụ.

Kết quả: Burnley 0-1 Man City

Đội hình ra sân:

Burnley: Dubravka, Kyle Walker, Ekdal, Esteve, Hartman, James Ward-Prowse, Tchaouna, Laurent. Humphreys, Anthony, Flemming

Man City: Gianluigi Donnarumma, Nunes, Khusanov, Marc Guehi, Nico O’Reilly, Bernardo Silva, Ait-Nouri, Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Erling Haaland