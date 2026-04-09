Kết quả Barcelona 0-2 Atletico Madrid: Cubarsi thẻ đỏ, Alvarez tạo siêu phẩm

Sáng 9/4, Barcelona chạm trán Atletico Madrid lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần. Trái ngược với trận thắng 2-1 ở đấu trường La Liga cách đây ít ngày, Barcelona thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trong trận tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League).

Pha phạm lỗi của Pau Cubarsi với Giuliano Simeone ở phút 44 là khoảnh khắc mang tính quyết định của trận đấu. Trung vệ của Barcelona bị truất quyền thi đấu (thẻ đỏ trực tiếp). Từ quả đá phạt, Julian Alvarez tạo nên siêu phẩm giúp Atletico Madrid ghi bàn mở tỷ số.

Tấm thẻ đỏ mà Cubarsi phải nhận là bước ngoặt khiến Barcelona thua Atletico Madrid. (Ảnh: Reuters)

Tấm thẻ đỏ của Cubarsi là bước ngoặt làm thay đổi trận đấu. Trước đó, Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt và tạo ra nhiều tình huống uy hiếp khung thành. Thủ môn Juan Musso của Atletico Madrid phải đối mặt với 5 cú sút trúng đich từ đối phương trong hiệp một.

Trong thế thiếu người, Barcelona vẫn là đội áp đảo về thời gian kiểm soát bóng ở hiệp hai. Chính đội chủ nhà mới là những người tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, khi Atletico Madrid chủ động phòng ngự theo phong cách "đổ bê tông" sở trường, đối thủ rơi vào trạng thái bế tắc.

Đội khách chỉ có một cú sút ở nửa sau của trận đấu. Dù vậy, đó lại là pha ghi bàn của Alexander Sorloth. Tiền đạo người Na Uy kết thúc một chạm sau quả tạt từ cánh trái của Matteo Ruggeri ở phút 70.

Alvarez ghi bàn bằng siêu phẩm sút phạt. (Ảnh: Reuters)

Barcelona 0-2 A. Madrid 45' Alvarez 70' Sorloth

Barcelona: Joan Garcia (5,6 điểm), Joao Cancelo (6,4), Gerard Martin (6,8), Pau Cubarsi (4,7), Jules Kounde (6,5), Pedri (6,7), Eric Garcia (7,2), Marcus Rashford (7,3), Dani Olmo (7,4), Lamine Yamal (8,5), Robert Lewandowski (6,1); Thay người: Gavi (6,3), Fermin Lopez (6,9), Ferran Torres (6,3), Ronald Araujo (6,6), Alejandro Balde.

Atletico Madrid: Juan Musso (8,5), Matteo Ruggeri (7,4), David Hancko (6,6), Robin Le Normand (7,1), Nahuel Molina (6,7), Ademola Lookman (6,6), Koke (5,8), Marcos Llorente (14), Giuliano Simeone (5,3), Julian Alvarez (7,6), Antoine Griezmann (5,9); Thay người: Marc Pubill (6,6), Alexander Sorloth (7,1), Alex Baena (6,7), Thiago Almada, Nico Gonzalez.