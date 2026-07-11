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IMF cảnh báo xung đột Trung Đông đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu
(VTC News) -
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông.
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