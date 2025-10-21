Hupuna Group: 'Khoác áo mới' cho bao bì carton Việt bằng công nghệ hiện đại

(VTC News) -

Sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu xuất khẩu đã thúc đẩy Hupuna Group đầu tư mạnh vào công nghệ, tạo ra những chiếc hộp carton không chỉ chắc chắn mà còn thân thiện môi trường, giúp doanh nghiệp Việt tự tin chinh phục thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh bao bì nhựa đang dần bị thay thế, hộp, thùng carton trở thành lựa chọn phổ biến nhờ ưu điểm chịu lực tốt và khả năng tái chế cao. Các báo cáo gần đây từ Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy, bao bì xanh là yêu cầu bắt buộc khi xuất khẩu sang châu Âu hay Mỹ. Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường 2025 cũng đặt ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, buộc các doanh nghiệp phải chuyển đổi.

Nắm bắt xu thế này, Hupuna Group đã định vị chiến lược phát triển xoay quanh hộp carton. Công ty tập trung đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, mang đến giải pháp bao bì bền vững, thẩm mỹ, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Bước tiến công nghệ trong sản xuất hộp carton

Điểm khác biệt giúp Hupuna tạo ra lợi thế cạnh tranh là hệ thống máy móc và dây chuyền sản xuất hộp carton khép kín. Từ khâu tạo sóng giấy, ép lớp, cắt, bế cho tới in ấn, tất cả đều được vận hành trên nền tảng công nghệ nhập khẩu hiện đại. Điều này đảm bảo từng sản phẩm đều đạt độ chính xác, độ bền và tính thẩm mỹ cao.

Hupuna áp dụng đa dạng công nghệ in ấn để đáp ứng các phân khúc khách hàng khác nhau:

In lụa: Thích hợp cho các đơn hàng nhỏ, in logo hoặc chi tiết, màu sắc đơn giản với độ bền màu cao, giúp thương hiệu nổi bật trên bao bì.

In offset: Mang đến những hộp carton có màu sắc sống động, sắc nét, phù hợp cho các sản phẩm cao cấp như trà, bánh trung thu, yến sào hay mỹ phẩm.

In flexo: Tối ưu cho nhu cầu sản xuất số lượng lớn nhờ tốc độ nhanh và chi phí hợp lý, được ưa chuộng trong thương mại điện tử và logistics.

Ngoài ra, Hupuna còn chú trọng các kỹ thuật gia công bề mặt như ép nhũ, ép kim, phủ UV hay dập nổi để tăng tính thẩm mỹ và giúp thương hiệu tạo dấu ấn riêng. Dây chuyền gia công tự động với máy cắt, bế, dán hiện đại cũng góp phần tối ưu năng suất.

Hệ thống kiểm định chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo mỗi chiếc hộp carton trước khi xuất xưởng đều đạt tiêu chuẩn về độ nén, độ bục và khả năng chịu lực, đáp ứng cả những yêu cầu khắt khe của hoạt động xuất khẩu.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hupuna Group – Nguyễn Tiến Huy.

Lợi thế cạnh tranh và tầm nhìn tương lai

Là sản phẩm chủ lực, hộp carton, thùng giấy carton của Hupuna Group được sản xuất trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp. Dòng hộp sóng (B, C, E, F, BC, BE, FE, BCE,... với cấu trúc 3-5-7 lớp được sử dụng rộng rãi trong nông sản và hàng tiêu dùng, trong khi hộp carton in offset lại phù hợp cho quà tặng và xuất khẩu.

Đặc biệt, hộp carton lạnh cao cấp là lựa chọn tối ưu cho các ngành hàng cần bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp hoặc vận chuyển đường dài. Sản phẩm có khả năng chống ẩm, chống va đập và chịu lực tốt, đồng thời vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ nhờ công nghệ in sắc nét và bề mặt sang trọng.

Sự kết hợp giữa nguyên liệu đạt chuẩn và công nghệ sản xuất hiện đại không chỉ giúp hộp carton của Hupuna đáp ứng đa dạng nhu cầu, mà còn gắn liền với mục tiêu bao bì xanh. Với khả năng tái chế và phân hủy sinh học, các sản phẩm carton của Hupuna vừa đảm bảo an toàn cho hàng hóa, vừa giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời trở thành "gương mặt thương hiệu" giúp doanh nghiệp tạo ấn tượng với khách hàng và đối tác.

Hupuna Group hiện có hai nhà xưởng lớn tại Hà Nội và TP.HCM, giúp chủ động nguồn lực và đảm bảo giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc. Trong tương lai, Hupuna Group đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp dây chuyền, ứng dụng công nghệ mới để tối ưu quy trình sản xuất, phát triển các giải pháp đóng gói hàng thông minh đáp ứng xu hướng thị trường hiện đại, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Với chiến lược này, Hupuna không chỉ duy trì lợi thế cạnh tranh trong nước mà còn hướng tới trở thành thương hiệu bao bì carton Việt Nam có vị thế tại thị trường quốc tế.