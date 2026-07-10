Hôn mê sau ba ngày nhổ răng khôn

(VTC News) -

Cụ bà 83 tuổi, ở Hưng Yên có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường nhiều năm nhưng dùng thuốc không đều. Khoảng hai tuần trước khi nhập viện, bà bị đau răng kèm đau đầu nên đến một cơ sở y tế nhổ răng khôn.

Ba ngày sau thủ thuật, vùng má trái sưng đau dữ dội và nhanh chóng lan rộng. Dù được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để trích rạch ổ viêm và điều trị kháng sinh trong 5 ngày, tình trạng vẫn tiếp tục xấu đi.

Người bệnh sốt cao, lơ mơ rồi rơi vào sốc nhiễm khuẩn, viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt, tụt huyết áp và hôn mê. Bà được đặt nội khí quản cấp cứu trước khi chuyển đến tuyến trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đặc biệt nguy kịch với thân nhiệt 40 độ C, phù toàn thân, môi khô, hôn mê. Vùng má trái xuất hiện ổ áp xe hoại tử rộng khoảng 5 x 10 cm, liên tục chảy mủ có mùi hôi.

Các xét nghiệm ghi nhận chỉ số viêm tăng. Kết quả cấy máu và dịch mủ phát hiện vi khuẩn Streptococcus constellatus, loại vi khuẩn vốn thường cư trú trong khoang miệng và đường hô hấp trên.

Êkíp chích rạch dẫn lưu, cắt lọc bước đầu các mô hoại tử.(Ảnh: Thanh Đặng)

Hình ảnh CT cho thấy ổ áp xe đã lan vào vòm họng, tuyến mang tai và nhiều khoang phần mềm vùng mặt, kèm các ổ khí. CT phổi cũng phát hiện nhiều ổ áp xe.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm mô bào, áp xe hoại tử vùng má trái lan vào vòm họng, nhiễm khuẩn huyết do Streptococcus constellatus, biến chứng suy đa tạng và nghi ngờ viêm màng não.

Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng liều cao, hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, truyền tiểu cầu và bù albumin.

Do tình trạng sốc nhiễm khuẩn quá nặng, ê kíp chưa thể phẫu thuật triệt để ngay mà chỉ chích rạch dẫn lưu, cắt lọc bước đầu các mô hoại tử nhằm kiểm soát nguồn nhiễm trùng và hạn chế tổn thương lan rộng.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, người bệnh dần tỉnh táo, thoát sốc và đủ điều kiện để phẫu thuật cắt lọc toàn bộ vùng mô hoại tử. Sau mổ, các bác sĩ sử dụng hệ thống hút áp lực âm (VAC) để kiểm soát dịch mủ, giảm nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình liền vết thương.

Tưởng vượt qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh tiếp tục gặp biến chứng tràn khí màng phổi trái, nghi do vỡ áp xe phổi, khiến thời gian điều trị kéo dài hơn một tháng trước khi sức khỏe dần ổn định.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo người mắc bệnh mạn tính, đặc biệt là đái tháo đường, nếu kiểm soát đường huyết kém sẽ dễ nhiễm trùng, vết thương lâu lành và nguy cơ biến chứng cao hơn. Với người cao tuổi có nhiều bệnh nền, một tổn thương nhỏ trong khoang miệng cũng có thể trở thành "cửa ngõ" để vi khuẩn xâm nhập, gây nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp và thông báo đầy đủ tiền sử bệnh trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nha khoa nào, kể cả nhổ răng.

Sau nhổ răng, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sưng đau tăng dần, sốt, chảy mủ, miệng có mùi hôi hoặc khó há miệng, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay. Việc tự điều trị hoặc chậm trễ thăm khám có thể khiến nhiễm trùng lan sâu vào vùng đầu, mặt, cổ, xâm nhập vào máu và gây nhiều biến chứng nguy hiểm.