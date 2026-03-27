Hơn 53 triệu đồng đến với gia đình 'cùng cực' giữa vòng xoáy bệnh tật và tai nạn

(VTC News) -

Ba năm trước, anh Lò Văn Lả, 33 tuổi, dân tộc Thái, quê ở Bản Mùi 2, xã Khoen On, Lai Châu phát hiện ung thư gan. Anh được phẫu thuật cắt bỏ khối u, tạm thời trở lại cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác không buông tha, khối u tiếp tục tái phát, gây đau đớn nghiêm trọng và buộc anh phải chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để điều trị tiếp.

Gia đình anh Lả thuộc diện cận nghèo, sống trong ngôi nhà nhỏ có bốn người: hai vợ chồng, con trai 16 tuổi và bố già đang mắc ung thư trực tràng. Sáu tháng trước, con trai lớn bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, không thể vận động. Hai năm trước, người con út của anh qua đời vì tai nạn, mẹ mất do tai biến. Chỉ trong 40 ngày, anh mất đi hai người thân yêu.

Mỗi đợt điều trị trước, gia đình phải vay ngân hàng 100 triệu đồng, hiện không còn tài sản thế chấp hay gì để bán. Ung thư không chỉ lấy đi sức khỏe của anh Lả, mà còn đẩy cả gia đình anh đến bờ vực nghèo đói. Giữa vòng xoáy bệnh tật – tai nạn – nợ nần, họ gần như không còn lối thoát nếu không nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Sự sẻ chia lúc này, dù là một khoản hỗ trợ nhỏ, cũng có thể giúp anh Lò Văn Lả thêm cơ hội tiếp tục điều trị, giúp người vợ bớt đi nỗi lo sợ mỗi khi bác sĩ thông báo chi phí, và giúp một gia đình miền núi níu lại hy vọng sống mong manh giữa những ngày cùng cực.

Thương cảm hoàn cảnh của anh Lả, sau khi bài viết: “Mất mẹ, mất con chỉ trong 40 ngày, người đàn ông 33 tuổi lại đối mặt ung thư gan” được đăng tải, đông đảo bạn đọc gần xa đã gửi tiền ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của anh. Tính đến ngày trao tiền, tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ là 25.718.000 đồng.

Nhận được sự quan tâm của cộng đồng, anh Lả xúc động không nói nên lời, đồng thời luôn ghi nhớ tấm lòng của những người đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Bạn đọc giúp đỡ chị Quy 27.425.000 đồng.

Trước đó, đại diện Báo Điện tử VTC News cũng phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trao tặng số tiền 27.425.000 đồng cho chi Hà Thị Quy (41 tuổi, thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, tỉnh Lào Cai).

Chị Quy là nhân vật trong bài viết: “Mẹ 75 tuổi run run chạm băng trắng của con gái bỏng nặng, xin cho con sống thêm”, đăng tải ngày 8/12/2025.

Chị Quy mắc bệnh tâm thần phân liệt và động kinh từ năm học lớp 9. Căn bệnh khiến chị không thể đi làm xa, cũng không lập gia đình. Suốt hơn bốn mươi năm qua, chị sống cùng bố mẹ già trong căn nhà nhỏ mái tôn lụp xụp bên sườn đồi.

Tai nạn kinh hoàng ập đến vào sáng ngày 4/10. Hôm đó, chị Quy cùng mẹ lên nương làm cỏ, dọn đất để chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới. Trên mảnh nương dốc, chị Quy lên cơn động kinh, khiến chị ngã nhào vào đống lửa đang cháy rừng rực.

Bà Hoàng Thị Thảo (75 tuổi), mẹ chị, chỉ kịp hét lên trong tuyệt vọng. Bà lao đến cứu con nhưng sức yếu, chỉ biết run rẩy gọi người làng đến giúp. Khi hàng xóm chạy tới, chị Quy lăn lộn trong đau đớn.

Chi phí điều trị bỏng nặng rất tốn kém. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng nhiều loại thuốc, vật tư y tế và phẫu thuật phục hồi không nằm trong danh mục chi trả. Mỗi ngày, số tiền viện phí, thuốc men, thay băng, cấy ghép da... đều lên tới hàng chục triệu đồng.

Câu chuyện của chị Quy khiến nhiều bác sĩ và bệnh nhân trong khoa không khỏi xót xa. Ai cũng thương cảm cho người phụ nữ chịu quá nhiều thiệt thòi - bệnh tật, nghèo đói, lại gặp tai họa thương tâm.

Thương cảm hoàn cảnh của chị Quy, nhiều độc giả đã chuyển lời thăm hỏi và gửi tiền ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị.