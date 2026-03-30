Hơn 4.000 nhà ở Lào Cai bị tốc mái sau dông lốc, 3 người bị thương

Từ 29/3 đến sáng 30/3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số nơi ghi nhận mưa vừa đến mưa to, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, gây thiệt hại đáng kể về tài sản của người dân.

Theo báo cáo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, lượng mưa phổ biến trong đợt này dao động 5-15 mm, một số khu vực vượt 30mm. Trong đó, xã Tả Van ghi nhận mức cao nhất với 65,8 mm, tiếp đến là Bảo Ái 42,2 mm, Nghĩa Đô 39,8 mm và Lâm Thượng 30,2 mm.

Thiên tai làm 3 người bị thương. Về nhà ở, toàn tỉnh Lào Cai có hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 7 căn nhà bị sập hoàn toàn và 4.159 nhà bị tốc mái.

Cây xà cừ cổ thụ đổ, đè trúng ô tô ở Lào Cai trong ngày 29/3. (Ảnh: Công an phường Trung Tâm)

Ngoài thiệt hại về nhà ở, khoảng 5,6 ha cây trồng bị tàn phá, nhiều công trình hạ tầng như trường học, nhà văn hóa, hệ thống điện bị hư hỏng.

Theo ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại do đợt mưa dông gây ra khoảng 25,6 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mưa lớn. Khoảng 5h cùng ngày, mưa đá bắt đầu xuất hiện tại một số nơi như Mỹ Đình, Tây Hồ, Long Biên...

Trước đó, ngày 29/3, mưa to và dông lốc xảy ra tại nhiều địa phương ở miền Bắc như Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ. Gió giật mạnh làm bật gốc, gãy đổ nhiều cây xanh, một số trường hợp cây đổ đè lên phương tiện và người đi đường, gây mất an toàn giao thông.

Hà Nội xuất hiện mưa đá rạng sáng 30/3. (Ảnh: Nguyễn Xuân Linh)

Cây đổ vào xe ô tô tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Lan)

Lý giải hiện tượng thời tiết cực đoan những ngày qua, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đây là hiện tượng thường xảy ra trong giai đoạn chuyển mùa, từ mùa xuân sang hè.

“Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển sang tới Bắc Bộ gặp điều kiện nhiệt độ miền Bắc đang cao (do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây), khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”, ông Khiêm lý giải.

Dự báo từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu. Trong thời gian này, khu vực vùng núi có thể xuất hiện dông lốc mạnh, kèm nguy cơ mưa đá và gió giật.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu rủi ro.