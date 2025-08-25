Hơn 23.100 ngư dân Gia Lai vào bờ tránh trú bão Kajiki an toàn

(VTC News) -

Ngày 25/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai, trước diễn biến phức tạo của bão số 5 - Kajiki, đơn vị đã kêu gọi được 626 tàu/5.147 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương và 3.397 tàu/23.104 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, hiện còn 1.832 tàu/12.824 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão. Đồng thời, BĐBP tỉnh cũng tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão được 4 lần/2 điểm để ngư dân nắm, phòng tránh.

BĐBP tỉnh Gia Lai đã kêu gọi 3.397 tàu với hơn 23.100 ngư dân vào bờ tránh trú bão an toàn.

Trước đó, để thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của cấp trên về ứng phó bão số 5, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ban hành 3 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, cập nhập tình hình Thời tiết trên biên giới, vùng biển, chủ động công tác ứng phó, phòng chống.

Đồng thời, thông báo, tuyên truyền các tàu thuyền đang hoạt động trên các vùng biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, lực lượng cùng phối hợp với các ban ngành địa phương cử 106 lượt cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, vận động 1.251 hộ dân để cùng kêu gọi người thân đi biển đưa tàu thuyền tránh trú an toàn, chủ động ứng phó bão.

Ngư dân neo đậu tàu cá an toàn trước diễn biến phức tạo của bão số 5 (bão Kajiki)

Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng loạt biện pháp ứng phó bão nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong đó, các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn đã tăng cường cán bộ xuống những khu vực xung yếu, trực tiếp tuyên truyền vận động ngư dân không chủ quan với bão; đồng thời duy trì hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo kết nối 24/24 để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu và các loại vật chất thiết yếu khác đảm bảo công tác ứng phó bão số 5 và phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn.