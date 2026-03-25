Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Mỹ - Iran có thể diễn ra ngày 26/3

Kênh Channel 12 dẫn nguồn cho biết, Mỹ cùng các nước trung gian hòa giải Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc tổ chức "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" với Iran ngay trong ngày 26/3. Tại đây, các bên dự kiến thảo luận về thỏa thuận 15 điểm mới do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột.

Hội nghị thượng đỉnh nhiều khả năng được tổ chức tại Islamabad, dù nguồn tin khác lưu ý Iran vẫn chưa đồng ý với hội nghị thượng đỉnh như vậy.

Tòa nhà dân cư bị hư hại trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết sẵn sàng đăng cai tổ chức cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo nguồn tin từ chính phủ Pakistan, cuộc thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Iran đang ở giai đoạn nâng cao.

Kênh Channel 12 của Israel thông tin thêm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei sẽ là người chấp thuận việc Iran có tham dự hội nghị thượng đỉnh hay không. Mỹ cho rằng ông Mojtaba bị thương trong chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel và không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Hiện tại, chưa rõ cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở cấp độ nào. Trong khi đó, Mỹ được cho muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao, chẳng hạn như giữa Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, các cuộc gặp cũng có thể được tổ chức ở cấp thấp hơn, chẳng hạn giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner và Steve Witkoff.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran đưa ra một đề nghị có giá trị nhằm đạt được thỏa thuận với Mỹ, trong khi nhiều quan chức Iran cho đến nay vẫn phủ nhận việc cuộc đàm phán này đang diễn ra. Ông không nêu rõ đề nghị đó là gì, nhưng nói rằng đó là “một phần thưởng rất đáng kể” liên quan đến eo biển Hormuz.

“Chúng ta đã thắng. Cuộc chiến này đã kết thúc”, ông Trump tuyên bố tại Phòng Bầu dục.

Bất chấp các cuộc đàm phán của Washington với Iran, quan chức Mỹ và Israel nói với kênh truyền hình Channel 12 rằng họ không thấy xung đột kết thúc hoặc thậm chí tạm dừng trong 2 - 3 tuần tới, vì việc đạt thỏa thuận dự kiến ​​sẽ mất nhiều thời gian hơn.