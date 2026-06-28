HLV Park Hang Seo chia tay World Cup 2026, sắp về Thái Lan làm việc

(VTC News) -

Sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam), thêm một loạt các trận đấu ở những bảng cuối cùng của World Cup 2026 đã diễn ra. Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Hàn Quốc chỉ có thể trông chờ vào kết quả thuận lợi ở bảng khác thì mới biết mình có thể đi tiếp với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Thực tế, mọi chuyện diễn biến xấu với đội bóng xứ sở kim chi từ trước đó. Họ chỉ có 3 điểm và hiệu số -1 nên dễ dàng thua thiệt các đối thủ. Ngày 27/6, việc Iran hòa cả 3 trận có hiệu số 0 và Senegal thắng Iraq rất đậm để có 3 điểm và hiệu số +2 khiến Son Heung-min chỉ có thể cầu nguyện.

HLV Park Hang Seo chia tay World Cup 2026.

Cuối cùng, điều ước của đội tuyển Hàn Quốc không thể trở thành hiện thực. Ở bảng L, đội tuyển Ghana sớm đã giành vé từ trước đó. Họ để thua 1-2 trước Croatia và đối phương có 6 điểm. Chính Ghana tụt xuống thứ 3 nhưng đã có 4 điểm.

Tại bảng K, cơ hội vẫn còn nguyên với cả CHDC Congo lẫn Uzbekistan. Đại diện châu Á thậm chí đã vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1. Nhưng đây là ngày thi đấu đáng quên với Khusanov. Anh chơi không tốt, để Yoane Wissa tỏa sáng và giúp CHDC Congo lội ngược dòng thắng 3-1 và có 4 điểm.

Với một loạt kết quả như vậy, đội tuyển Hàn Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Hong Myung-bo chính thức bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Trong khi đó, Iran - đội xếp thứ 8 - sẽ chờ kết quả trận đấu giữa Áo và Algeria để biết số phận của mình.

Ông Park Hang Seo - cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nắm vai trò trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành trải nghiệm không mấy vui vẻ với nhà cầm quân này.

Sau khi bị loại, ông Park sẽ nghỉ ngơi rồi sắm bắt tay vào công việc tại Kanchaburi FC - đội đang chơi ở Thai League 2.