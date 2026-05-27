HLV Mikel Arteta xuất sắc nhất giải Ngoại Hạng Anh

Sáng 27/5 (giờ Việt Nam), giải Ngoại Hạng Anh công bố các danh hiệu cá nhân của mùa 2025-2026. Mikel Arteta là huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải theo đánh giá của ban tổ chức. Ngoài ra, huấn luyện viên trưởng của Arsenal cũng được Hiệp hội Huấn luyện viên Anh (LMA) bầu chọn cho danh hiệu tương tự.

Thành tích của nhà cầm quân người Tây Ban Nha là giúp Arsenal giành chức vô địch đầu tiên sau 22 năm. Đội chủ sân Emirates khép lại mùa giải bằng ngôi đầu bảng với 85 điểm (hơn á quân Man City 7 điểm), 27 chiến thắng, 7 trận hòa sau 38 vòng đấu.

Arsenal lên ngôi sau ba mùa liên tiếp về nhì. Đội bóng thành London giữ ngôi đầu bảng từ tháng 10 và chính thức đăng quang trước một vòng đấu. Với Arteta, chức vô địch này là thành quả của sáu năm rưỡi xây dựng và cải tổ đội bóng kể từ khi ông tiếp quản CLB vào tháng 12/2019 - thời điểm Arsenal được xem là có phong độ tệ nhất tại Ngoại hạng Anh.

Ông cũng là HLV Arsenal đầu tiên giành giải thưởng cá nhân này kể từ khi Arsene Wenger làm nên mùa giải bất bại lịch sử năm 2004. Không phải lúc nào danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải cũng thuộc về nhà vô địch. ở mùa giải 2021-2022, danh hiệu này được trao cho Jurgen Klopp của Liverpool (Man City vô địch).

HLV Mikel Arteta nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh. (Nguồn: AP)

Sau khi cùng Arsenal nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại Hạng Anh, Arteta cho biết: “Người hâm mộ đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn, nhưng tất cả đều xứng đáng khi chứng kiến niềm vui của người hâm mộ. Chúng tôi đã thể hiện sự gắn kết, tinh thần cống hiến và lòng dũng cảm tuyệt vời. Chính tất cả những điều đó đã tiếp thêm động lực để toàn đội tiến lên và làm được điều mình muốn".

Arteta thừa nhận đã có lúc ông nghi ngờ chính mình trong hành trình vực dậy Arsenal. “Có thời điểm người ta cho rằng tôi không phải người phù hợp. Nhưng cảm ơn Chúa vì cuối cùng chúng tôi đã làm được. Tôi vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy nhẹ nhõm", ông chia sẻ.

Đúng vào thời điểm này năm ngoái, sau chiến thắng nhọc nhằn cuối cùng trước Newcastle, Arteta từng đứng giữa sân Emirates và tuyên bố Arsenal sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Khi ấy, “Pháo thủ” vừa trải qua mùa thứ ba liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh. Không ít người cho rằng đó chỉ là những lời động viên quen thuộc.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã biến lời nói thành hiện thực. Từ một đội bóng rệu rã với đội hình mất cân bằng và người hâm mộ dần mất niềm tin, Arsenal đã trở thành tập thể lì lợm và đáng gờm. Pep Guardiola thậm chí còn đánh giá họ là một trong những đối thủ cạnh tranh nhất mà ông từng đối đầu.

Ở cuộc bầu chọn năm nay, Arteta vượt qua hàng loạt ứng viên đáng chú ý như Pep Guardiola, Andoni Iraola, Keith Andrews của Brentford, Regis Le Bris của Sunderland và Michael Carrick của Manchester United. Trong khi đó, Bruno Fernandes được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh, còn tài năng trẻ Nico O'Reilly của Manchester City nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Không chỉ thống trị đấu trường Ngoại hạng Anh, Arsenal còn lần đầu góp mặt ở chung kết Champions League (Cúp C1 châu Âu) sau hai thập kỷ chờ đợi. Đại diện thành London sẽ đối đầu PSG tại Budapest vào ngày 30/5 với mục tiêu hoàn tất mùa giải lịch sử bằng cú đúp lịch sử.