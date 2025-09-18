Hãng xe máy điện Việt Nam nhận khoản đầu tư 22 triệu USD

Theo tờ Tech in Asia, nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam Dat Bike vừa hoàn tất vòng gọi vốn Series B trị giá 22 triệu USD. Vòng gọi vốn lần này được dẫn dắt bởi FCC - một nhà cung cấp linh kiện ô tô Nhật Bản, và Rebright Partner cùng với sự tham gia của một số đối tác như Jungle Ventures, Cathay Venture và AiViet Venture.

Như vậy, tổng số tiền Dat Bike huy động được cho đến nay đã lên tới 47 triệu USD. CEO của hãng xe máy điện Việt Nam cho biết nguồn vốn mới sẽ được dùng để nghiên cứu phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm.

Công ty cũng sẽ củng cố hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và hậu mãi; đồng thời, tăng cường hợp tác với các nền tảng gọi xe và đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Theo dữ liệu tài chính do Tech in Asia thu thập từ một đơn vị phân tích thị trường trong nước, Dat Bike đạt doanh thu 168,5 tỷ đồng (khoảng 6,4 triệu USD) trong năm 2024, cao gấp gần 4 lần so với năm trước.

Doanh nghiệp dự báo mức tăng trưởng năm 2025 có thể gấp 8-10 lần, tương ứng doanh thu khoảng 1.300 tỷ đồng (51 triệu USD).

Để mở rộng thị trường, Dat Bike đặt mục tiêu nâng số cửa hàng bán lẻ từ 25 hiện nay lên 50 vào cuối năm 2025, và khoảng 150 vào cuối năm 2026. Trong đó, 40% cửa hàng sẽ do công ty trực tiếp vận hành, còn lại là hệ thống đại lý.

Theo đại diện FCC, Dat Bike là một startup tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối xe máy điện, sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh tại thị trường khu vực.

Việc Dat Bike gọi vốn thành công 22 triệu USD diễn ra trong bối cảnh thị trường xe máy điện trong nước được dự báo sắp bước vào giai đoạn phát triển mạnh, được thúc đẩy nhờ các chính sách phát triển giao thông xanh từ Chính phủ.

Đây hứa hẹn sẽ là thời kỳ mở ra cơ hội cho những thương hiệu xe máy điện nội địa như VinFast, Dat Bike, Selex Motors, Pega vươn lên dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, các hãng xe máy truyền thống như Yamaha, Honda cũng đã nhập cuộc với các sản phẩm xe hai bánh chạy điện.

Được thành lập vào năm 2019, Dat Bike tự phát triển hầu hết các linh kiện, từ khung gầm đến phần mềm, cho phép kiểm soát tốt hơn về chi phí và chất lượng.

Dòng sản phẩm chủ lực của hãng là Quantum S cạnh tranh trực tiếp với xe máy động cơ đốt trong. Tất cả các mẫu xe đều được thiết kế trong nước, sử dụng động cơ từ 6.000 đến 7.000W, trang bị phanh đĩa và hỗ trợ sạc nhanh.