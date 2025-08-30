Đóng

Hàng nghìn người hát vang suốt đêm đón chờ lễ tổng duyệt diễu binh A80

(VTC News) -

Đêm 30/8, hàng vạn người dân đã có mặt tại các tuyến phố Hà Nội, hát vang suốt đêm chờ đợi buổi tổng duyệt diễu binh A80.

Lê Hoàng, Thuỳ Trang, Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới