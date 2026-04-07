Hà Nội, TP.HCM kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ 1/7/2027

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 13/2026 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Cụ thể: từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội và TP.HCM; từ ngày 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại; từ ngày 1/7/2030 đối với các tỉnh còn lại (tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn).

Theo quyết định của Thủ tướng, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016 áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026 áp dụng Mức 3.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2026, áp dụng Mức 4.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 áp dụng Mức 1. Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027 áp dụng Mức 2. Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027 áp dụng Mức 4.

Quyết định cũng nêu rõ, từ ngày 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào "vùng phát thải thấp" của Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.