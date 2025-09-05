Hà Nội: Hai xã Thường Tín, Thượng Phúc rộn ràng khai giảng năm học mới

(VTC News) -

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây cũng là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín (thứ 3 từ phải sang), tặng hoa chúc mừng trường THCS Nguyễn Trãi A.

Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026, được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tại trường THCS Nguyễn Trãi A (xã Thường Tín, Hà Nội), hòa trong không khí của lễ khai giảng đặc biệt này, thầy và trò Nhà trường sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều đổi mới, sáng tạo.

Năm học 2024 – 2025 vừa qua tuy có nhiều biến động, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng hành của các cơ quan, đoàn thể và phụ huynh, tập thể sư phạm nhà trường đã vượt khó, đạt được những kết quả nổi bật.

Nghi thức đeo khăn quàng đỏ cho các đại biểu.

Chất lượng giáo dục toàn diện đứng đầu khối THCS huyện Thường Tín.

Đối với giáo viên, Nhà trường đạt 14 SKKN cấp huyện; 3 GV đạt GVG cấp huyện (2 Nhì, 1 Ba).

Đối với học sinh, cuộc thi HSG cấp huyện có 343 em đoạt giải (Thủ khoa 16 em , Nhất 21 em, Nhì 77 em, Ba 85 em, KK 101 em, công nhận 59 em); 06 sản phẩm đạt giải KK cấp huyện về Khoa học kỹ thuật.

Năm học vừa qua, kỳ thi tốt nghiệp THCS và thi vào lớp 10 THPT có 165/165 = 100% em đủ điều kiện tốt nghiệp; 100% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập với điểm bình quân 23,30 (trong đó có 15 lượt HS đỗ vào trường chuyên của Bộ và Thành phố).

Học sinh khối 7,8,9 chào đón các em học sinh khối 6.

Bước vào năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Nguyễn Trãi A với quyết tâm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của ngành, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và niềm tin yêu của Nhân dân.

Xã Thượng Phúc (HN) khai giảng năm học mới với tinh thần đổi mới, chất lượng

Năm học 2025-2026, toàn xã Thượng Phúc có 15 cơ sở giáo dục công lập từ bậc mầm non đến THCS (gồm 5 trường Mầm non, 5 trường Tiểu học và 5 trường Trung học cơ sở) với hơn 8.000 học sinh và công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được địa phương chủ động thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, UBND xã sớm chỉ đạo các trường triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, triển khai và hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp với gần 600 học sinh vào lớp 1 và gần 700 học sinh vào lớp 6; thực hiện rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên, viên chức giáo dục phù hợp với tình hình của từng đơn vị.

Về dự khai giảng năm học mới, lãnh đạo xã Thượng Phúc đã đến tặng hoa, chúc mừng thầy và trò các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Thượng Phúc tặng hoa chúc mừng thầy, trò trường Mầm non Quất Động. (Ảnh: Hương Phạm)

Tại ngôi trường Tiểu học Nguyễn Trãi ( xã Thượng Phúc, HN), năm học 2025 - 2026, Nhà trường đón nhận 116 em học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường là 708 em.

Với nhiệm vụ trọng tâm năm học mới, nhà trường phấn đấu thực hiện tốt chủ đề mà ngành giáo dục đề ra, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học hạnh phúc, phát huy hơn nữa công tác xã hội hóa trong tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Ông Tạ Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phúc (bên phải) tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trường THCS Nghiêm Xuyên nhân dịp khai giảng. (Ảnh: Hương Phạm)

Với trường THCS Nghiêm Xuyên, năm học 2024 – 2025 vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà của trường luôn ổn định, giữ vững. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Chất lượng mũi nhọn được cải thiện từng bước. Trường có 95% giáo viên có trình độ đạt chuẩn. Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, cơ quan văn hóa; công đoàn, Liên đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Thượng Phúc phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Liên Minh Quốc gia và Công ty CP đọc và học Việt Nam tặng 22 suất quà, mỗi suất 500.000 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập; tặng quà em Nguyễn Trấn Hưng – học sinh lớp 7B bị mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 5 triệu đồng.