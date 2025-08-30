Đóng

Giữa đêm, dàn khí tài diễu binh A80 hùng dũng tiến về Ba Đình

Dàn khí tài uy lực, hùng dũng tiến về Ba Đình trong đêm chuẩn bị cho tổng duyệt diễu binh 2/9.

Lê Hoàng, Thuỳ Trang, Nguyễn Ngọc
