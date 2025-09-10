+
'Giật cô hồn' theo cách văn minh gây sốt mạng xã hội
(VTC News) -
Khi tục cúng cô hồn bị biến tướng gây nhiều hệ lụy, thì vẫn còn những câu chuyện đẹp, hình ảnh cúng và "giật cô hồn" rất văn minh, được cộng đồng mạng tán thưởng.
Hồng Thắm
Tin mới
Israel tấn công thủ đô Yemen
21:45 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Khách sạn 5 sao Hilton bị thiêu trụi trong biểu tình đẫm máu ở Nepal
21:40 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Bắt giữ kẻ hành hung 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh
21:32 10/09/2025
Bản tin 113
Bờ taluy cao 3m đổ ập xuống con hẻm ở Đà Lạt
21:17 10/09/2025
Tin nóng
Sư tử cắn chết người trông vườn thú Thái Lan, du khách kinh hãi
21:08 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Ba Lan cảnh báo 'gần xung đột hơn lúc nào hết' sau vụ tố drone Nga xâm nhập
20:51 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Loạt bệnh viện ‘chạy nước rút’ triển khai bệnh án điện tử trước 30/9
20:38 10/09/2025
Tin tức
Diện mạo mới quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục gây tranh cãi, đơn vị thiết kế nói gì?
20:20 10/09/2025
Tin nóng
Biểu tình đẫm máu ở Nepal: Tù nhân tràn ra ngoài đòi được trả tự do
20:13 10/09/2025
Thời sự quốc tế
Một đại học công khai bảng lương lãnh đạo, cao nhất chỉ hơn 28 triệu/tháng
20:10 10/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Phạt Facebooker đăng tin sai sự thật kèm ảnh mặc trang phục công an
20:02 10/09/2025
Bản tin 113
Người bệnh ung thư máu thêm cơ hội sống nhờ ghép tế bào gốc tự thân
19:46 10/09/2025
Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn
19:34 10/09/2025
Chính trị
Vì sao kịch bản video 'Chủ tịch giả nghèo' của Đức SVM khiến triệu người mê?
19:30 10/09/2025
VTC NEWS TV
Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/09/2025 tại Thành phố Huế
19:24 10/09/2025
Cần biết
Khởi tố nữ Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm ABI Pharma
19:14 10/09/2025
Bản tin 113
Chỉ vì 'ánh mắt', nam sinh Hà Nội bị đánh gãy xương hàm giữa ban ngày
18:57 10/09/2025
Tin nóng
Vụ Tập đoàn Thuận An: Loạt cựu quan chức bị đề nghị án tù
18:57 10/09/2025
VTC NEWS TV
Vì sao sầu riêng rớt giá thê thảm, chỉ còn 15.000 đồng/kg?
18:45 10/09/2025
VTC NEWS TV
Ông Trump ngăn Israel tấn công vào Qatar nhưng bất thành
18:16 10/09/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn
18:13 10/09/2025
Chính trị
'Cơn sốt' Lê Hoàng Hiệp: Lằn ranh mong manh khi người lính bị biến thành Idol
18:07 10/09/2025
VTC NEWS TV
Opella và Nhà thuốc An Khang hợp tác chiến lược vì sức khỏe cộng đồng
17:45 10/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hỗn loạn bao trùm Nepal từ lệnh cấm mạng xã hội
17:45 10/09/2025
VTC NEWS TV
Nha khoa Tuyết Chinh lộ sai phạm nghiêm trọng, chủ cơ sở có thể ngồi tù?
17:40 10/09/2025
VTC NEWS TV
Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 11/9/2025 - XSQT 11/9
17:37 10/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 11/9/2025 - XSTN 11/9
17:36 10/09/2025
Xổ số miền Nam
Thủ tướng khen chiến công phá các chuyên án lớn, thu giữ hơn nửa tấn ma túy
17:36 10/09/2025
Tin nóng
Người biểu tình phóng hỏa, vợ cựu Thủ tướng Nepal thiệt mạng
17:33 10/09/2025
VTC NEWS TV
Chính quyền Mỹ ồ ạt truy quét người nhập cư trái phép tại Chicago
17:28 10/09/2025
VTC NEWS TV