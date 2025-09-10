Đóng

'Giật cô hồn' theo cách văn minh gây sốt mạng xã hội

(VTC News) -

Khi tục cúng cô hồn bị biến tướng gây nhiều hệ lụy, thì vẫn còn những câu chuyện đẹp, hình ảnh cúng và "giật cô hồn" rất văn minh, được cộng đồng mạng tán thưởng.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới