Giải pháp nâng cấp an toàn khi G Suite Legacy ngừng hoạt động vào tháng 5/2026

Việc chấm dứt G Suite Legacy không chỉ là thay đổi về chính sách sản phẩm của Google mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động hàng ngày của nhiều doanh nghiệp, tổ chức. Trong bối cảnh đó, việc chủ động xây dựng kế hoạch thích ứng là điều cần được ưu tiên.

Những rủi ro khi không nâng cấp kịp thời

Nếu không thực hiện nâng cấp trước thời hạn, doanh nghiệp có thể đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể. Trước hết, toàn bộ dịch vụ như Gmail, Google Drive, Docs hay Meet sẽ bị khoá, khiến người dùng không thể đăng nhập và làm việc, làm gián đoạn liên lạc với khách hàng và đối tác. Đáng chú ý, dữ liệu tích lũy trong nhiều năm có nguy cơ bị xóa nếu không có phương án xử lý kịp thời.

Chuyển đổi sang Google Workspace: Từ duy trì hệ thống đến nâng cao hiệu suất

Việc nâng cấp lên Google Workspace không chỉ nhằm duy trì hoạt động liên tục mà còn mở ra cơ hội cải thiện hiệu suất làm việc. Nền tảng này tích hợp nhiều tính năng AI mới, cho phép người dùng soạn thảo nội dung, tóm tắt thông tin và hỗ trợ phân tích dữ liệu ngay trong các ứng dụng quen thuộc.

Ngoài ra, cơ chế lưu trữ theo mô hình bộ nhớ dùng chung giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung và linh hoạt hơn. Các tính năng bảo mật nâng cao như kiểm soát thiết bị, bảo vệ dữ liệu và chính sách truy cập cũng góp phần tăng cường an toàn thông tin trong môi trường số.

Song song với đó, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và cam kết thời gian hoạt động cao giúp đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành.

Bài toán chi phí và lựa chọn phương án triển khai

Chi phí là một trong những yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp cân nhắc chuyển đổi. Khi thực hiện nâng cấp trực tiếp, doanh nghiệp thường phải thanh toán theo giá niêm yết quốc tế và sử dụng phương thức thanh toán quốc tế, đồng thời có thể gặp hạn chế về hoá đơn chứng từ.

Trong khi đó, việc triển khai thông qua các đối tác ủy quyền trong nước có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hơn về chi phí cũng như quy trình. Một số đơn vị cung cấp dịch vụ còn hỗ trợ tư vấn lựa chọn gói phù hợp theo quy mô nhân sự và tối ưu chi phí thông qua việc phân bổ license theo từng bộ phận.

Thông tin hỗ trợ chuyển đổi từ đối tác trong nước

Trong giai đoạn chuyển đổi, một số đối tác ủy quyền của Google tại Việt Nam đang triển khai các chương trình hỗ trợ dành cho doanh nghiệp sử dụng G Suite Legacy. Các chương trình này tập trung vào việc duy trì dịch vụ hoạt động liên tục, đảm bảo an toàn dữ liệu, hạn chế gián đoạn hệ thống và tối ưu chi phí triển khai.

Đại diện từ Infolinks cho biết đơn vị hiện đang triển khai chương trình hỗ trợ nâng cấp từ G Suite legacy sang Google Workspace với mức ưu đãi chi phí lên đến 60% cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi trước tháng 5/2026. Mức ưu đãi cụ thể có thể thay đổi tùy theo quy mô và gói dịch vụ mà doanh nghiệp lựa chọn.

Theo chia sẻ, bên cạnh yếu tố chi phí, các doanh nghiệp cũng quan tâm đến việc đảm bảo không gián đoạn hệ thống email trong quá trình chuyển đổi, khả năng xuất hóa đơn VAT hợp lệ cũng như hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Việt.

Ngoài ra, một số dịch vụ đi kèm như tư vấn cấu hình hệ thống, phân bổ license theo phòng ban và hướng dẫn ứng dụng các công cụ mới vào quy trình làm việc cũng được xem là yếu tố giúp doanh nghiệp tận dụng hiệu quả nền tảng sau khi nâng cấp.

Xu hướng chuyển đổi và khuyến nghị

Việc Google chính thức dừng G Suite Legacy phản ánh xu hướng chung của quá trình chuyển đổi số, khi các nền tảng công nghệ liên tục được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu làm việc hiện đại. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp đánh giá lại hệ thống hạ tầng công nghệ và phương thức vận hành.

Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp nên triển khai kế hoạch chuyển đổi sớm nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn, đồng thời có thời gian kiểm tra và tối ưu hệ thống sau khi nâng cấp. Việc tận dụng các công cụ mới có thể mang lại lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

