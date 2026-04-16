Dự báo thời tiết 16/4: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm đón không khí lạnh

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/4/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 16/4, Nghệ An đến TP Huế trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 39°C. Từ 17/4, nắng nóng diện rộng kết thúc trên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị.

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 16/4, miền Bắc nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong ngày 16/4, nắng nóng còn xảy ra cục bộ tại khu Tây Bắc Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ở một số nơi vượt mức 35°C.

Ngày 17/4, TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.