Mỹ cảnh báo trừng phạt các nước mua dầu của Iran

Ngày 15/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với phóng viên tại Nhà Trắng: “Chúng tôi nói với các quốc gia rằng nếu bạn mua dầu của Iran, nếu tiền của Iran đang nằm trong tài khoản ngân hàng của bạn thì chúng tôi sẵn sàng áp dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp”.

Cuộc phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran bắt đầu từ ngày 13/4 khi cuộc chiến với Iran bước sang tuần thứ 7. Trước đó, Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu vận chuyển từ Iran.

Ông Bessent nhấn mạnh: “Chúng tôi tin với lệnh phong tỏa này… việc mua hàng của Trung Quốc sẽ tạm dừng”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Bessent, Bộ Tài chính Mỹ cũng gửi thư cho hai ngân hàng Trung Quốc và nói với họ rằng nếu Mỹ có thể chứng minh có tiền của Iran chảy qua tài khoản của họ, thì Mỹ sẵn sàng áp đặt biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến phát ngôn của ông Bessent.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu tuyên bố áp dụng "áp lực tối đa" lên Iran về chương trình hạt nhân và việc hỗ trợ nhóm phiến quân trên khắp Trung Đông, mặc dù dầu mỏ bị trừng phạt vẫn tiếp tục được vận chuyển đến Trung Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu mỏ của Iran, áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn hai chục cá nhân, công ty và tàu thuyền vào ngày 15/4 .

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Washington ban hành lệnh miễn trừ 30 ngày đối với lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ của Iran trên biển, điều mà ông Bessent cho biết hồi tháng 3 rằng Mỹ cho phép khoảng 140 triệu thùng dầu tiếp cận thị trường toàn cầu nhằm giảm bớt áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột gây ra.

Ông Bessent cũng xác nhận quyết định miễn trừ được ban hành ngày 20/3, dự kiến ​​hết hạn ngày 19/4 sẽ không được gia hạn. Mỹ cũng không gia hạn giấy miễn trừ đối với dầu của Nga trên biển, vốn hết hạn vào ngày 11/4 .

Hãng tin Reuters cũng đưa tin Bộ Tài chính Mỹ gửi thư cho Trung Quốc, Hong Kong, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Oman, nêu tên những ngân hàng cho phép hoạt động bất hợp pháp của Iran và cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với biện pháp trừng phạt của Mỹ.