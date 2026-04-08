Giải đi bộ ba thế hệ Green Family Walk: Gắn kết tuổi vàng, tuổi trẻ và tuổi thơ

Trên cung đường chạm biển kết hợp với chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, các gia đình có cơ hội gắn kết và cảm nhận tương lai hạnh phúc bên tổ ấm tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Thiên đường xanh thành cầu nối gắn kết đại gia đình

“Lâu lắm rồi mới có một sự kiện ý nghĩa dành cho cả gia đình!”, anh Minh Thành (35 tuổi, TP.HCM) chia sẻ sau khi đăng ký thành công cho 6 thành viên trong gia đình tham gia Green Family Walk, “Từ ông bà, cha mẹ đến con cái, ngày càng ít kết nối và bị phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Tôi hi vọng giải đi bộ này sẽ giúp các thành viên tìm lại được tiếng nói chung”.

Điều anh Thành mong muốn cũng là tinh thần của giải Green Family Walk, với mục tiêu tạo ra sợi dây gắn kết 3 thế hệ, cùng hướng đến các giá trị bền vững.

Giải đi bộ Green Family Walk sẽ chính thức diễn ra tại Vinhomes Green Paradise vào ngày 19/4.

Các cự ly được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, thể trạng các thành viên, không đặt nặng yếu tố thành tích. Trong đó, cự ly 2km gửi thông điệp “dạo bước an nhiên" dành cho người cao tuổi và gia đình; cự ly 3,04km (con số mang ý nghĩa chào mừng ngày lễ 30/4) mang thông điệp “sức khỏe bền vững” dành cho cả gia đình.

Chuỗi hoạt động bên lề cũng được thiết kế theo hướng cá nhân hóa. Người cao tuổi có “Trạm trải nghiệm sống xanh - sống khỏe” với dịch vụ kiểm tra sức khỏe miễn phí; workshop “Thế hệ tuổi vàng New Horizon” chia sẻ thông điệp về New Horizon tương lai gắn với không gian sinh thái, thiên nhiên tại Cần Giờ.

Trẻ nhỏ được tiếp cận các bài học về môi trường và lịch sử qua hình thức học mà chơi. Các hoạt động tái chế, làm cờ Tổ quốc đến mini game phân loại rác tại “Trạm học xanh 3 thế hệ” cung cấp thêm kỹ năng sống và kiến thức bảo vệ môi trường.

Cha mẹ đóng vai trò người tham gia đồng thời là cầu nối, cùng con và ông bà tương tác qua các hoạt động như vẽ túi vải, trồng cây hay viết thông điệp gửi tương lai xanh... Từ đó, niềm vui ba thế hệ được hình thành, lan tỏa, xóa nhòa mọi khoảng cách.

Cư dân Vinhomes Green Paradise sở hữu môi trường sống trong lành nhờ “lá phổi xanh” 75.000ha.

Hệ sinh thái của những giá trị bền vững

Với giải đi bộ gia đình Green Family Walk và ngay sau đó là VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, siêu đô thị ven biển của Vinhomes đang dần hiện lên như một “hệ sinh thái sống vui, khỏe” trọn vẹn dành cho các gia đình.

Những sự kiện thể thao quy mô lớn liên tục được tổ chức thể hiện tuyên ngôn về định hướng phát triển của siêu đô thị: kiến tạo một cộng đồng cư dân năng động, văn minh, trân trọng sức khỏe và đề cao sự kết nối.

Điều này càng ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh TP.HCM, nơi quỹ đất ngày càng eo hẹp, mật độ dân cư dày đặc và không gian sống bị “nén” trong những căn hộ khép kín, Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ mở ra một chuẩn sống khác biệt.

Vinhomes Green Paradise được bao bọc bởi rừng và biển Cần Giờ.

Mỗi ngày, cả gia đình bắt đầu bằng cung đường chạy ven biển, những vòng đạp xe dưới tán rừng ngập mặn xanh ngát, những phút giây thư giãn giữa công viên nội khu, nhà thi đấu thể thao đa năng, quảng trường rộng mở… Tất cả hòa quyện tạo nên một nhịp sống giàu năng lượng. Cư dân không chỉ được thụ hưởng tiện ích mà còn được truyền cảm hứng để sống tích cực hơn mỗi ngày.

Ngôi nhà bên biển tại Vinhomes Green Paradise trở thành tổ ấm lý tưởng nhờ thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng đáp ứng nhu cầu từng thành viên. Bên cạnh không gian sinh hoạt chung rộng mở là phòng riêng đảm bảo riêng tư, vườn xanh và ban công đón gió.

Bước ra ngoài, cư dân được bao quanh bởi hệ tiện ích “all-in-one” chuẩn quốc tế, từ trường học Vinschool, hệ thống y tế Vinmec hợp tác với Cleveland Clinic hàng đầu Hoa Kỳ, các trung tâm thương mại Vincom, khu vui chơi giải trí VinWonder 122 ha, đến những không gian sinh hoạt cộng đồng và chuỗi lễ hội 365 ngày trong năm.

Ngôi nhà bên biển tại Vinhomes Green Paradise mang đến cuộc sống chất lượng cho gia đình đa thế hệ.

Vinhomes Green Paradise đã tái định nghĩa “an cư” không chỉ là nơi để sống, mà còn là môi trường giúp mỗi cá nhân phát triển toàn diện, gắn kết bền chặt và tận hưởng trọn vẹn giá trị sống giữa thiên nhiên trong lành.

Rời xa sự ngột ngạt của nội thành, siêu đô thị biển trở thành điểm đến lý tưởng của những gia đình tìm kiếm một “thiên đường xanh” - nơi tương lai của con trẻ được bảo vệ, tuổi già của cha mẹ được trân trọng, và hạnh phúc được vun đắp từng ngày.