Giá xăng dầu hôm nay 13/7: Đầu tuần đảo chiều tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh phiên đầu tuần sau các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran, cùng quyết định của Washington thu hồi giấy phép chung cho phép bán dầu của Iran.

Cùng với đó, sự gián đoạn trong hệ thống lọc dầu toàn cầu và xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ đã làm nguồn cung dầu tại nước này thêm khan hiếm khiến giá dầu tăng mạnh trở lại.

Lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột, làm dấy lên lo ngại rằng ngay cả những gián đoạn nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Hiện thị trường tiếp tục theo dõi sát các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về triển vọng giá năng lượng trong thời gian tới. Vì vậy, giới hoạch định chính sách nhận định giá dầu có thể hạ nhiệt trong vòng 6-12 tháng tới khi nguồn cung toàn cầu dần ổn định và các yếu tố đầu cơ suy yếu, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, Fed cũng cảnh báo giá dầu vẫn là yếu tố quan trọng tác động đến lạm phát, bởi chi phí năng lượng tăng cao có thể kéo theo giá xăng dầu, vận tải và nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Điều này đồng nghĩa chính sách lãi suất của Fed trong thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát và thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 9/7, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 539 đồng/lít, không cao hơn 19.191 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng/lít, không cao hơn 20.003 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 569 đồng/lít, không cao hơn 21.745 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 318 đồng/kg, không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 0 đồng/lít; dầu mazut: 200 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.