Giá xăng dầu hôm nay 11/6: Đồng loạt tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt tăng khi thị trường phản ứng trước tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tấn công Iran.

Phát biểu trên được đưa ra sau một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, trong đó Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran sẽ phải “trả giá” vì kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo Reuters, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm mạnh trong tuần qua, khi các nhà máy lọc dầu tăng cường sử dụng dầu để bù đắp nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do xung đột tại Trung Đông gây ra.

Giá dầu thế giới hôm nay đồng loạt tăng. (Ảnh minh họa: iStock).

Lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã giảm 7,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 5/6, cao hơn đáng kể so với mức giảm 4 triệu thùng mà các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo.

Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đang xem xét cho các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng dầu từ SPR nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Việc tồn kho dầu thô toàn cầu liên tục sụt giảm khiến giá dầu tăng cao. Tuy nhiên, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc ở mức thấp hơn đang góp phần hạn chế đà tăng của thị trường.

Các chuyên gia nhận định hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra hạn chế, khiến nguồn cung dầu chưa bị gián đoạn nghiêm trọng như lo ngại, qua đó giúp kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Mặc dù một số tàu đã quay trở lại tuyến hàng hải này nhưng lưu lượng tàu đi qua đây vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi chiến sự nổ ra.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 4/6, giá xăng E5 RON92 giảm 1.474 đồng/lít, không cao hơn 21.784 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 785 đồng/lít, không cao hơn 26.866 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 797 đồng/kg, không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) niêm yết như sau: xăng E10 RON95-V: 23.230 đồng/lít (vùng 1) và 23.690 (vùng 2); xăng E10 RON95-III là 22.330 đồng/lít (vùng 1) và 22.770 đồng/lít (vùng 2).

Như vậy, giá xăng E10 RON95-V và xăng E10 RON95-III cùng giảm 1.330 đồng/lit.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 500 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut 300 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.