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Giá nhà Mỹ vẫn neo đỉnh, vì sao Fed quyết không hạ lãi suất?

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích những nghịch lý và rủi ro trong nền kinh tế Mỹ khi bất động sản vẫn đắt đỏ nhưng Fed nhất quyết không hạ lãi suất.

VTC News
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