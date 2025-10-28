Gia Lai đối mặt nguy cơ sạt lở và ngập lụt, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Tối 28/10, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra công điện khẩn, yêu cầu các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn kéo dài, nguy cơ gây sạt lở đất và ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn kéo dài, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang dâng cao.

Trước tình hình mưa lớn cực đoan, kéo dài trên diện rộng, Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết”, tập trung tối đa nguồn lực, hành động quyết liệt, thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách.

Cụ thể, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động kích hoạt phương án ứng phó. Các đơn vị chức năng kiên quyết di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm không để bất kỳ trường hợp nào còn sót lại trong vùng nguy cơ cao.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai chỉ đạo đặt toàn bộ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ - cứu nạn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Các lực lượng duy trì thông tin, liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Các đơn vị, địa phương thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện du lịch, cơ sở lưu trú, khu - điểm du lịch về diễn biến mưa, lũ để có kế hoạch hoạt động phù hợp, tạm dừng hoạt động khi cần thiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, nước tràn qua cầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2024.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều 27/10 đến 28/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Tổng lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại khu vực phía Đông tỉnh phổ biến 30-80mm, một số nơi rất lớn như Phù Mỹ trên 173mm, Đề Gi 168mm, Phù Cát hơn 143mm.

Dự báo từ chiều 28-30/10, phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tình trạng mưa kéo dài trên nền đất đã bão hòa làm tăng nhanh nguy cơ sạt lở đất, sụt lún nền đất và ngập úng cục bộ tại nhiều nơi.