Geovane sắp nhập tịch thành công, lấy tên Nguyễn Tài Lộc

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, tiền đạo Geovane Magno sắp hoàn tất các thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Chiều 29/4, ông Phạm Quang Việt - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Ninh Bình - cũng chia sẻ thông tin khiến người hâm mộ tò mò và háo hức về ngôi sao gốc Brazil sinh năm 1994. Vị lãnh đạo của đội bóng cố đô đăng hình ảnh Geovane, tiết lộ tên tiếng Việt Nam của cầu thủ này là Nguyễn Tài Lộc.

Geovane là một trong những ngoại binh xuất sắc hàng đầu V.League. Anh đến Việt Nam thi đấu từ năm 2019 trong màu áo câu lạc bộ Sài Gòn (nay đã giải thể). Tiền đạo người Brazil nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng dứt điểm hiệu quả. Anh có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ tấn công.

Chia tay CLB Sài Gòn, Geovane lần lượt thi đấu cho Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Công an Hà Nội trước khi chuyển sang Ninh Bình vào tháng 8/2025.

Geovane bắt đầu thực hiện các thủ tục nhập quốc tịch từ năm 2024 khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Hà Tĩnh. Tuy nhiên, phải đến năm 2025, quá trình này mới được đẩy nhanh. Tháng 9 năm ngoái, với sự thúc đẩy của CLB Ninh Bình, huấn luyện viên Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới có ý kiến đề xuất để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc hỗ trợ nhập tịch cho cầu thủ người Brazil sinh năm 1994.

Trong màu áo CLB Ninh Bình, Geovane là một trong những trụ cột giúp đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch ngay sau khi lên hạng. Mùa giải này, anh ra sân 19 trận trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn thắng, riêng tại V.League là 17 trận và 7 pha lập công.