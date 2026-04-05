GAC All-New M8 gia tăng đặc quyền từ 1/4: Nâng tầm giá trị, ưu đãi vượt trội

Bước vào giai đoạn tăng tốc của thị trường ô tô trong Quý II, GAC Việt Nam chính thức triển khai chương trình ưu đãi trên toàn quốc dành cho hai mẫu xe chủ lực GAC All-New M8 và GAC All-New GS8. Trong đó, GAC All-New M8 trở thành tâm điểm với chiến lược giá trị khác biệt, nhấn mạnh cam kết đồng hành dài hạn và gia tăng giá trị sở hữu thực tế cho khách hàng.

7-7-7: ULTIMATE PEACE OF MIND - Giá trị vượt trên một chiếc xe

Không đơn thuần là một chương trình ưu đãi bán hàng, “7-7-7: Ultimate Peace of Mind” được xây dựng như một gói giá trị sở hữu toàn diện, hướng đến việc thiết lập chuẩn mực mới trong trải nghiệm sử dụng xe cao cấp. Thay vì tập trung vào giảm giá ngắn hạn, GAC Việt Nam lựa chọn gia tăng giá trị dài hạn để khách hàng cảm nhận rõ lợi ích ngay từ thời điểm mua xe và xuyên suốt quá trình sử dụng.

Khách hàng sở hữu GAC All-New M8 trong thời gian ưu đãi sẽ được hưởng gói quyền lợi toàn diện gồm:

Nổi bật trong chương trình, GAC All-New M8 (giá niêm yết từ 1.799.000.000 VNĐ) được nâng cấp quyền lợi vượt trên tiêu chuẩn “7-7-7”, tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong phân khúc. Cụ thể, khách hàng sở hữu xe trong thời gian ưu đãi sẽ được hưởng:

7 năm bảo hành chính hãng

7 năm miễn phí cứu hộ 24/7

7 năm miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ

ĐẶC BIỆT: Đi kèm thêm miễn phí tiền công và vật tư trong suốt 7 năm (*)

Không chỉ tiết kiệm, mà là an tâm trọn vẹn trong 7 năm

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình nằm ở giá trị sử dụng thực tế. Với chính sách 7 năm bảo dưỡng miễn phí toàn phần - bao gồm cả tiền công và vật tư - khách hàng gần như loại bỏ được chi phí bảo dưỡng định kỳ trong gần như toàn bộ vòng đời sử dụng chính của xe.

Điều này giúp giảm đáng kể áp lực chi phí vận hành, tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng và củng cố niềm tin vào chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hậu mãi của GAC Việt Nam.

Gia tăng giá trị sở hữu

Trong bối cảnh thị trường thường cạnh tranh bằng ưu đãi tài chính trực tiếp, GAC Việt Nam lựa chọn một định hướng khác: bảo vệ giá trị thương hiệu bằng cách gia tăng quyền lợi sở hữu. Với chi phí thực tế ở mức hợp lý cho nhà sản xuất, chương trình tạo ra giá trị cảm nhận cao hơn đáng kể đối với khách hàng, đồng thời tránh tác động tiêu cực đến định vị thương hiệu và giá trị bán lại của xe trong tương lai.

Việc bổ sung thêm chính sách bảo dưỡng giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí vận hành trong nhiều năm, đồng thời mang lại sự an tâm gần như xuyên suốt vòng đời sử dụng xe – một lợi ích thiết thực và hiếm có trên thị trường.

Đây là một trong những chương trình hậu mãi toàn diện và hiếm có trong phân khúc MPV cỡ lớn tại Việt Nam hiện nay.

Ông Euwin Goh Hong Yu, Tổng Giám đốc GAC Việt Nam, chia sẻ: “Với GAC All-New M8, chúng tôi không chỉ mang đến một mẫu xe cao cấp, mà còn xây dựng một hệ giá trị sở hữu bền vững, nơi khách hàng được đồng hành lâu dài với những quyền lợi rõ ràng và thiết thực.”

Bên cạnh đó, GAC Việt Nam cũng áp dụng các giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng, trong đó GAC All-New GS8 có mức trả góp từ 16 triệu đồng/tháng (giá niêm yết từ 1.269.000.000 VNĐ), cùng ưu đãi lãi suất từ các đối tác tài chính uy tín, giúp việc sở hữu xe trở nên dễ dàng hơn.

Chương trình áp dụng trên toàn quốc từ ngày 01/04/2026 đến hết ngày 30/04/2026 tại hệ thống đại lý ủy quyền của GAC Việt Nam.

GAC ALL-NEW M8 – Tiêu chuẩn mới trong phân khúc MPV cỡ lớn

GAC All-New M8 là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và sự tinh xảo tỉ mỉ đến từng chi tiết. Phần đầu xe được thiết kế với lưới tản nhiệt tạo hình từ 10 thanh mạ crôm, kéo dài từ dưới nắp capo xuống đến khu vực cản trước lấy cảm hứng từ hình tượng vua sư tử, tạo nên hiệu ứng về thị giác ấn tượng.

Hệ thống đèn pha LED với 388 điểm LED có khả năng tự điều chỉnh góc chiếu phù hợp, thiết kế hài hòa cùng thông báo đèn mở, đèn chờ dẫn đường và tự động thích ứng.

Bên trong, GAC All-New M8 mang đến không gian trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho cả người lái và hành khách. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, tích hợp tính năng chỉnh điện và hỗ trợ sưởi ấm, làm mát giúp hành khách cảm thấy thoải mái.

Ghế lái điều chỉnh 12 hướng (chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ tựa lưng 4 hướng) cùng chức năng nhớ vị trí giúp cho tài xế dễ dàng tùy chỉnh phù hợp với mọi tư thế ngồi. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi với ghế hạng thương gia ở hàng ghế thứ hai, tích hợp bàn làm việc gập gọn, đi kèm chức năng massage 10 điểm giúp giảm căng thẳng trong các chuyến đi xa.

An toàn cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của M8 với hệ thống 7 túi khí toàn diện. Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm như: Camera 360 độ, Cảnh báo lệch làn đường (LDW), Hỗ trợ giữ làn đường (LKA),

Hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB), Cảnh báo va chạm phía trước (FCW), Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), Hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA), Cảnh báo điểm mù (BSD), Cảnh báo & hỗ trợ phanh phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ phanh (RCTA+RCTB), Cảnh báo va chạm từ phía sau (RAW)...

GAC ALL-NEW GS8 – Thế hệ mới, uy thế mới

GAC All-New GS8 là đại diện SUV cỡ trung thế hệ mới, kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ, vận hành linh hoạt và trải nghiệm tiện nghi vượt kỳ vọng. Sở hữu động cơ xăng Turbo 2.0L GDI mạnh mẽ với công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 400Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin danh tiếng từ Nhật Bản, GS8 mang lại cảm giác lái đầm chắc, chính xác, chinh phục mọi địa hình.

Khung gầm công nghệ MegaStar cấu trúc thép cường lực, hệ thống treo độc lập, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS giúp xe vận hành ổn định và an toàn trên những chuyến hành trình xa.

Không gian cabin thể hiện sự tỉ mỉ và chỉn chu với cụm màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 14.6" và màn hình trung tâm hiển thị đa thông tin LCD 12.3" tích hợp đầy đủ kết nối với thiết bị di động, ghế bọc da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống 8 loa cho chất lượng âm thanh tách bạch và có chiều sâu.

GAC All-New GS8 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến để giảm thiểu nguy cơ va chạm trên đường, tiêu biểu có thể kể đến như: Camera 360 độ, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA),

Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB), Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW), Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC), Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng (ICA), Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) và nhiều tính năng khác.

Với thiết kế đầy uy quyền, tiện nghi và trang bị an toàn chuẩn SUV hạng sang, cùng mức giá cạnh tranh, GAC All-New GS8 là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV toàn diện – vừa mạnh mẽ, bền bỉ, vừa thông minh và an toàn.

Thông tin tham khảo

Tập đoàn ô tô Quảng Châu (GAC Group) là doanh nghiệp lọt trong danh sách Fortune Global 500 trong 11 năm liên tiếp với xếp hạng 165 vào năm 2023 cùng kinh nghiệm gần 20 năm liên doanh, sản xuất với Toyota và Honda tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, năm 2024, Thương hiệu GAC được Tập đoàn Tan Chong phân phối bán lẻ các loại ô tô máy xăng, thông qua công ty con TC Services Việt Nam (TCSV).

Tan Chong là một trong những tập đoàn ô tô lớn tại Malaysia, đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gần hai thập kỷ, sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Tập đoàn Tan Chong cũng đang phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và xe thuần điện GAC AION tại thị trường Malaysia.

(*) Điều kiện chương trình khuyến mãi:

Chương trình khuyến mãi miễn phí tiền công và vật tư được áp trong vòng 7 năm hay 150,000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.

Chương trình 7 năm bảo dưỡng định kỳ miễn phí (FMS) chỉ áp dụng riêng cho các xe M8 PY2025 và chỉ dành cho chủ sở hữu đầu tiên. Quyền lợi này không có giá trị chuyển nhượng. Trong trường hợp xe được chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ quyền lợi FMS còn lại sẽ tự động chấm dứt kể từ thời điểm chuyển nhượng.