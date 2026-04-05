FLC khởi công quần thể đô thị nghỉ dưỡng - sân golf gần 20.000 tỷ đồng ở Gia Lai

Ngày 4/4, tại khu phức hợp Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn FLC tổ chức lễ khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf FLC Pleiku – dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên.

Dự án có quy mô khoảng 517 ha, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Công trình tọa lạc tại cửa ngõ Pleiku, kết nối thuận lợi với sân bay và trung tâm hành chính, được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục như khu đô thị, biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf, công viên sinh thái, khu thể thao, trung tâm thương mại và hệ thống tiện ích đa dạng.

Điểm nhấn của dự án là sân golf 36 hố rộng hơn 171 ha, cùng các tiện ích như quảng trường nhạc nước, vườn nghệ thuật, không gian thiền – yoga, khu glamping, zipline, đường chạy bộ 5 giác quan và hệ thống nhà hàng mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

FLC khởi công quần thể đô thị nghỉ dưỡng - sân golf gần 20.000 tỷ đồng tại Gia Lai.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, Gia Lai đang thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô, thiếu hệ thống khách sạn cao cấp và các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao như sân golf quốc tế hay trung tâm hội nghị lớn. Chính những điểm nghẽn này đang kìm hãm mức chi tiêu của du khách, khiến tiềm năng kinh tế du lịch chưa được khai thác tương xứng với kỳ vọng.

Việc triển khai Quần thể FLC Pleiku và Sân golf Đăk Đoa vào thời điểm này là một bước đi chiến lược, nhằm giải quyết ngay bài toán thiếu hụt hạ tầng cao cấp, giúp Gia Lai sẵn sàng đón đầu vận hội mới, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

"Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bổ sung một sản phẩm du lịch cao cấp còn thiếu của tỉnh; đồng thời tạo động lực thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển hạ tầng khu vực phía Tây Gia Lai, từng bước hình thành không gian phát triển mới theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững", Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.