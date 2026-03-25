Dự báo thời tiết ngày 25/3: Miền Bắc và miền Nam nắng nóng cục bộ

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/3/2026

Ngày 25/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa vài nơi, lượng mưa không lớn và không kéo dài. Sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ vẫn xuất hiện rải rác, gây ảnh hưởng tầm nhìn của người dân ở một số khu vực. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm và sáng sớm dao động 21-24°C, có nơi dưới 20°C.

Ngày 25/3, miền Bắc nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ)

Đến trưa chiều, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất phổ biến 27-30°C, khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá lớn. Trong đó, khu vực Tây Bắc đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng, trong đó miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Trong đó, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, khu Tây Bắc 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.