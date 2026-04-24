Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội mưa rào và dông, trời mát mẻ

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, sau khi ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn ở Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ, ngày 24/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C; Bắc Trung Bộ 21-24°C.

Ngày 24/4, Hà Nội có mưa, tập trung chủ yếu vào buổi sáng, sau mưa vài nơi.

Hà Nội cũng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong sáng 24/4, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất dao động 21-23°C.

Ngoài ra, ngày 24/4, Bắc Trung Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Từ nay đến ngày 25/4, Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi mưa to trên 70mm/24h, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 24/4, vịnh Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/4/2026

TP Hà Nội đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, sau mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, Nam Quảng Trị - TP Huế 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.