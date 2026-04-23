Ông Trump ra lệnh bắn và đánh chìm mọi tàu của Iran rải thuỷ lôi ở Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: “Tôi ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ mọi tàu thuyền, dù nhỏ đến đâu (tất cả 159 tàu chiến của họ đều nằm dưới đáy biển!), đang rải thủy lôi ở vùng eo biển Hormuz. Không được phép do dự".

Đồng thời, ông Trump cho biết Mỹ đang nỗ lực rà phá thủy lôi ở eo biển này: “Thêm vào đó, các tàu quét mìn của chúng ta đang rà soát eo biển. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động này, nhưng với cường độ gấp ba lần!”.

Tháng trước, ông Trump cũng tuyên bố tương tự, rằng quân đội Mỹ sẽ tấn công toàn bộ tàu đang rải thủy lôi. Vấn đề này càng được chú ý hơn khi ông Trump đàm phán về cách thức điều tiết giao thông hàng hải qua eo biển trong bối cảnh áp lực kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Chiến Tranh Pete Hegseth nhiều lần tuyên bố, lực lượng hải quân Iran, ước tính khoảng 150 tàu đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, CNN trước đó đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn còn sở hữu nhiều phương tiện như tàu nhỏ.

Ngày 23/4, Hải quân Mỹ cũng thông báo họ đã đổ bộ lên "tàu không quốc tịch bị trừng phạt" ở Ấn Độ Dương trong đêm qua. Theo thông báo của cơ quan này trên trang X, tàu M/T Majestic X đang chở dầu từ Iran.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt tàu cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran, bất kể chúng hoạt động ở đâu", bài đăng thông tin.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Mỹ đổ bộ lên tàu M/T Tifani vốn bị trừng phạt vì vận chuyển dầu của Iran. Lầu Năm Góc trước đây tuyên bố vùng biển quốc tế không phải là "nơi trú ẩn cho tàu bị trừng phạt".

CNN cũng đưa tin các nhà phân tích cho rằng đại dương bao la là nơi an toàn hơn để Hải quân Mỹ thực hiện những vụ chặn bắt.