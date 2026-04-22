Dự báo thời tiết 22/4: Miền Bắc nhiều nơi nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 22/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 22/4, Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Thời tiết Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mặc dù dịu hơn khu vực trên nhưng nhiệt độ trong ngày vẫn duy trì ở ngưỡng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo chi tiết nhiệt độ một số khu vực trong ngày 22 và 23/4. (Nguồn: NCHMF)

Ngày 23/4, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc nắng nóng diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 22/4, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát từ 23/4. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Tại Hà Nội, từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác dông, từ 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 22-24°C.

Từ chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ 23/4 đến ngày 24/4, mưa rào và dông rải rác cũng xuất hiện ở Bắc Trung Bộ, có nơi mưa to.

Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 22/4/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Bắc 35-36°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.