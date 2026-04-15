Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Đón không khí lạnh, Hà Nội giảm còn 29°C

Bà Lê Thị Hồng Vân - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ đang dần suy yếu. Trong ngày 15 và 16/4, phía Tây Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng diện rộng ở mức 35-36°C, có nơi trên 36°C. Ở phía Đông Bắc Bộ bao gồm Hà Nội, nhiệt độ phổ biến 31-34°C.

Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc sắp hứng mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa khoảng 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Khi xảy ra mưa dông, người dân nên hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết để tránh nguy cơ sét đánh, cây đổ, biển quảng cáo rơi, gió giật mạnh... Nếu đang di chuyển ngoài đường, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải", bà Vân cảnh báo.

Cũng theo bà Vân, từ ngày 17/4, Bắc Bộ và Thanh Hoá chuyển mát, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời chấm dứt.

Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 36-39°C, có nơi trên 39°C trong các ngày 15-16/4.

Từ 17/4, nắng nóng khả năng dịu dần trên các khu vực.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Ngày 15/4, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất 26-28°C, cao nhất 32-34°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới, khu vực này chưa xảy ra nắng nóng, nhiều ngày hứng mưa dông.

Theo đó, ngày 16/4, Hà Nội duy trì trạng thái có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27°C, cao nhất 32°C.

Ngày 17/4, khu vực này chuyển mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 29°C, giảm khoảng 3°C so với ngày hôm trước, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 25°C, trời mát mẻ.

Sang ngày 18/4, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội tăng trở lại, dao động 26-31°C, trời có mây, không mưa. Hình thái thời tiết này không kéo dài lâu, trong hai ngày 19-20/4, khu vực này tái diễn mưa dông, nhiệt độ cao nhất ngày giảm nhẹ còn 30°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-26°C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo, Hà Nội tăng nhiệt trở lại, có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất dao động 33-34°C, thấp nhất 26-27°C.