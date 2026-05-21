Dự án cầu gần 600 tỷ ở Ninh Bình vướng xưởng đóng tàu, 143 hộ bị ảnh hưởng

(VTC News) -

Để triển khai dự án cầu Ninh Cường hơn 581 tỷ đồng vượt sông Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, trong đó vướng mắc lớn nhất là việc di dời xưởng đóng tàu và bố trí tái định cư cho hàng chục hộ dân.

Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, cầu Ninh Cường được xây dựng nhằm thay thế cầu phao hiện hữu đã tồn tại gần 30 năm qua, tạo kết nối giao thông đồng bộ giữa xã Nghĩa Hưng và xã Ninh Cường trên tuyến Quốc lộ 37B.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 1,65km, gồm phần cầu chính dài 0,67km và đường dẫn hai đầu cầu dài 0,98km. Công trình được thiết kế với quy mô 2 làn xe cơ giới, bề rộng mặt cầu 12m; phần đường dẫn đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 581 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước. Trong đó, riêng chi phí dành cho công tác giải phóng mặt bằng khoảng 52 tỷ đồng.

Cầu phao Ninh Cường bắc qua sông Ninh Cơ sẽ được thay thế bằng cây cầu hơn 581 tỷ đồng, tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án hiện vẫn còn nhiều vướng mắc.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi để phục vụ dự án khoảng 44.833m2. Trong đó, xã Nghĩa Hưng khoảng 24.960m2, xã Ninh Cường khoảng 19.873m2.

Quá trình triển khai dự án ảnh hưởng trực tiếp đến 143 hộ gia đình và tổ chức; dự kiến có 49 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Đến nay, hai địa phương Nghĩa Hưng và Ninh Cường đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư với tổng diện tích gần 9.682m2. Trên phần diện tích này, các nhà thầu đang chuẩn bị thi công các hạng mục từ trụ P6 đến trụ P8 và khu vực nút giao đấu nối với Quốc lộ 37B.

Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc di dời xưởng đóng tàu của Công ty Minh Khai tại khu vực dự kiến xây dựng trụ P5 giữa sông Ninh Cơ.

Theo đánh giá của các đơn vị liên quan, đây được xem là “đường găng” ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công phần trụ giữa sông trước mùa mưa bão. Nếu chậm bàn giao mặt bằng, tiến độ toàn dự án có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngoài vướng mắc về xưởng đóng tàu, các cơ quan chức năng cũng đang xử lý hàng loạt vấn đề liên quan đến hệ thống đường điện trung thế, bố trí khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng cũng như phương án điều chỉnh luồng lạch tại khu vực cầu phao Ninh Cường để phục vụ thi công.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Ninh Bình đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư tiểu dự án GPMB. Các cơ quan chuyên môn đang rà soát nhu cầu tái định cư, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân và xây dựng kế hoạch di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi ảnh hưởng của dự án.

Theo kế hoạch, dự án cầu Ninh Cường sẽ được triển khai trong giai đoạn 2024–2027. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế hoàn toàn cầu phao hiện hữu, giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm trên tuyến Quốc lộ 37B, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven sông Ninh Cơ và vùng lân cận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo triển khai dự án đúng kế hoạch; đồng thời xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.