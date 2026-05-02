Toàn cảnh dự án nhà ở xã hội hơn 900 tỷ đồng đang tăng tốc ở Ninh Bình

Dự án nhà ở xã hội Bãi Viên tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình, quy mô khoảng 3ha, tổng vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng, gồm 6 tòa nhà cao 9 tầng, đang được triển khai thi công, hướng tới phục vụ nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp.
Dự án được UBND tỉnh Nam Định (nay là UBND tỉnh Ninh Bình) chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2362 ngày 31/10/2024, chính thức khởi công vào ngày 19/5/2025. Theo kế hoạch, dự án được triển khai theo 3 giai đoạn từ năm 2025 đến 2030, với tổng cộng 6 tòa nhà.
Cụ thể, giai đoạn 1 (2025 - 2026) hoàn thành 324 căn hộ; giai đoạn 2 (2026 - 2028) hoàn thành 304 căn; và giai đoạn 3 (2028 - 2030) hoàn thành 472 căn.
Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án vừa được đẩy nhanh tiến độ, vừa chú trọng chất lượng xây dựng và tiện ích đi kèm, với hơn 18.000m² bố trí cho cây xanh, lối đi bộ và hạ tầng nội khu; các căn hộ có diện tích 25 - 70m².
Trên công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương với hàng chục công nhân làm việc liên tục tại các hạng mục. Dưới thời tiết nắng nóng đầu hè, các tổ đội tập trung gia công, buộc và uốn sắt phần móng, vận chuyển vật liệu và lắp dựng cốt thép, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Trong bối cảnh nhu cầu an cư ngày càng lớn, nhiều người lao động kỳ vọng dự án nhà ở xã hội Bãi Viên sẽ mở ra cơ hội sở hữu nhà ở với mức giá phù hợp. “Vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập không cao nên mua nhà thương mại là rất khó. Nếu đủ điều kiện, tôi cũng muốn đăng ký mua một căn hộ ở đây để ổn định cuộc sống, không phải thuê trọ lâu dài”, anh Nguyễn Văn Hùng (công nhân KCN Hồng Tiến) chia sẻ.
Ông Nguyễn Trọng Phú, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Nam Định cho biết, hiện dự án đang triển khai giai đoạn 1 với hai tòa nhà B và C. Đến nay, tiến độ thi công đã đạt trên 30% khối lượng. Dự kiến, đến cuối năm nay, 324 căn hộ thuộc hai tòa này sẽ hoàn thành và sẵn sàng bàn giao. (Ảnh: Phối cảnh khu nhà ở xã hội Bãi Viên)
Việc phát triển các dự án nhà ở xã hội được đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm ổn định an sinh xã hội, giúp người lao động an cư, yên tâm làm việc lâu dài. Đây cũng là một trong những định hướng được lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nhiều lần nhấn mạnh trong chiến lược phát triển đô thị bền vững, gắn với nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Hiện toàn tỉnh Ninh Bình có 37 dự án nhà ở xã hội, trong đó 8 dự án đã hoàn thành, 8 dự án đang thi công và 21 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 6.053 căn hộ nhà ở xã hội.