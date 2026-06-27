Đột phá dòng tiền kép với mô hình Elite Shop '2 trong 1'

(VTC News) -

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội đón sóng hạ tầng

Tọa lạc tại xã Liêm Hà (Ninh Bình), Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội sở hữu vị trí tâm điểm nhờ nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 21B và nút giao Liêm Tuyền - tọa độ huyết mạch thúc đẩy giao thương khu vực. Dự án kết nối thuận tiện với Hà Nội qua cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, giúp rút ngắn thời gian di chuyển khách hàng.

Trong tương lai, dự án tiếp tục đón thêm động lực bứt phá từ kế hoạch mở rộng Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng hệ thống cao tốc liên vùng. Những công trình trọng điểm này sẽ mở ra dư địa tăng giá vượt trội cho dự án.

Mặt khác, dự án gần các thủ phủ công nghiệp quy tụ hàng loạt khu công nghiệp lớn như Đồng Văn, Châu Sơn, Thanh Liêm, Thái Hà... và đặc biệt là Khu công nghệ cao Hà Nam (VSIP) quy mô hơn 663 ha vừa được phê duyệt.

Mảnh ghép hoàn thiện liên kết hạ tầng tại đây chính là cụm y tế tuyến Trung ương gồm Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 sẵn sàng đi vào hoạt động.

Hạ tầng đồng bộ xung quanh dự án mở ra liên kết vùng thông suốt và nhanh chóng cho cư dân.

Khi hạ tầng giao thông hoàn thiện, công nghiệp bứt tốc và cụm y tế phát triển, khu vực sẽ thu hút lực lượng chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, đội ngũ y bác sĩ, người nhà bệnh nhân và tệp khách hàng sử dụng dịch vụ y tế đến làm việc, lưu trú dài ngày.

Đây chính là nguồn cầu thực tế và bền vững cho các mô hình bất động sản trị liệu, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng như Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Với quy mô 5,9 ha, dự án được phát triển theo mô hình "làng trị liệu" chuyên sâu với hơn 1.200 sản phẩm đa dạng: căn hộ trị liệu Thera Home, shop khối đế, biệt thự và shoptel thương mại.

Điểm nhấn nổi bật là hệ sinh thái wellness với 50+ tiện ích chăm sóc sức khỏe tại Thera Retreat & Spa, Sora Onsen Park, Vườn thiền trị liệu 5 giác quan, Nhà hàng thực dưỡng,.... mở ra một điểm đến nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe chủ động đẳng cấp ngay cửa ngõ Thủ đô.

Shoptel "2 trong 1" – mô hình tài sản linh hoạt tối ưu hiệu suất

Nằm trong phân khu thấp tầng Premier Villas, dòng sản phẩm shoptel thương mại Elite Shop tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đón của giới đầu tư nhờ cấu trúc quy hoạch thông minh và khả năng tối ưu hóa công năng sử dụng theo mô hình "2 trong 1" độc đáo.

Khác với shophouse truyền thống chủ yếu kinh doanh, shoptel thương mại Elite Shop được thiết kế 3 tầng với công năng độc lập. Sở hữu vị trí đối diện cụm tiện ích trung tâm – "trái tim" sôi động của dự án, dòng sản phẩm này đón trọn dòng người di chuyển tấp nập và tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng thượng lưu mỗi ngày.

Tầng một dành cho hoạt động thương mại với mặt tiền rộng, cửa kính lớn, phù hợp vận hành nhà hàng, cà phê, spa, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc hoặc các dịch vụ phục vụ cư dân và du khách.

Trong khi đó, hai tầng phía trên được bố trí lối đi riêng biệt, giúp việc khai thác lưu trú cao cấp hay homestay dài ngày cho chuyên gia, bác sĩ luôn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, vận hành độc lập với không gian kinh doanh nhộn nhịp phía dưới.

Phối cạnh Elite Shop tại dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội.

Nhờ đó, chủ sở hữu có thể đồng thời khai thác doanh thu từ kinh doanh và lưu trú trên cùng một tài sản, tối ưu hiệu suất sử dụng thay vì phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

Đặc biệt, sản phẩm được chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện vật liệu liền tường cả trong và ngoài, giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí hoàn thiện và nhanh chóng đưa vào khai thác sau khi bàn giao.

Bảo chứng thành công từ mô hình Lynntimes Thanh Thủy

Sức hấp dẫn của dòng shoptel thương mại tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội không dừng lại ở lý thuyết, mà được bảo chứng bởi Lynntimes Hospitality Management – thương hiệu vận hành đã ghi dấu thành công rực rỡ tại Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) – tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc.

Theo số liệu vận hành thực tế, tổ hợp này hiện đón đều đặn từ 35.000 – 45.000 lượt khách mỗi tháng. Riêng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 vừa qua, lượng khách tham quan và lưu trú tại đây đã vượt mốc 100.000 lượt, đẩy công suất phòng đạt từ 90 – 95%.

Minh chứng sống động này cho thấy: khi một dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, quy hoạch bài bản và vận hành chuyên nghiệp, nhu cầu tiêu dùng và lưu trú của khách hàng sẽ tăng trưởng bền vững.

Kế thừa trọn vẹn công thức đó, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội còn sở hữu lợi thế vượt trội khi nắm giữ tệp khách hàng đặc thù ổn định quanh năm, bao gồm: giới chuyên gia khu công nghiệp, đội ngũ nhân sự y tế chất lượng cao, người nhà bệnh nhân và khách hàng có nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe vào cuối tuần.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên những tài sản tạo dòng tiền thực, Elite Shop tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội trở thành giải pháp đầu tư chắc thắng, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí: tích sản an toàn, kinh doanh thịnh vượng và khai thác bền vững tại cực tăng trưởng mới phía Nam Thủ đô.