Ông Trump chê chiến thuật của HLV Tuchel: Đội Anh sai lầm khi bắt Kane phòng ngự

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở thành nhân vật mới nhất chỉ trích chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel trong trận bán kết World Cup 2026. Ông cho rằng đội tuyển Anh đã mắc sai lầm khi lùi quá sâu và biến Harry Kane thành một cầu thủ phòng ngự sau khi vượt lên dẫn Argentina.

Phát biểu tại một sự kiện của FIFA hôm 17/7, ông Trump nhắc lại mối quan hệ với đội trưởng tuyển Anh. Hai người từng chơi golf cùng nhau tại Palm Beach, trong khi Tổng thống Mỹ nhiều lần công khai dành lời khen cho Kane trong thời gian diễn ra World Cup.

Harry Kane phải lùi về rất sâu để phòng ngự. (Ảnh: Reuters)

“Tuyển Anh có một cầu thủ tuyệt vời, người từng chơi golf với tôi. Đó là Harry. Cậu ấy thi đấu rất xuất sắc”, ông Trump nói. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đồng tình với cách Kane được sử dụng sau khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số ở phút 55. Theo ông, đội bóng của Tuchel đã kéo cầu thủ nguy hiểm nhất của mình lùi quá xa khỏi khung thành Argentina.

“Tôi nghĩ họ có lẽ đã mắc sai lầm khi biến cậu ấy thành một cầu thủ phòng ngự”, ông Trump bình luận. Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận không phải chuyên gia bóng đá, nhưng ông vẫn cho rằng quyết định này không hợp lý. Ông Trump nhấn mạnh đội bóng có biệt danh "Tam sư" cần tiếp tục tấn công thay vì đưa toàn bộ cầu thủ về phía sau bóng.

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“Đội tuyển Anh dẫn trước rồi đưa cầu thủ hay nhất về phòng ngự. Họ phải tấn công một chút, đúng không?”, ông Trump nói.

Kane vẫn thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhưng phải lùi rất sâu khi tuyển Anh chuyển sang bảo vệ tỷ số. Đội trưởng 32 tuổi gần như bị cô lập, không còn nhận được sự hỗ trợ để giữ bóng hoặc tổ chức phản công.

Tuchel rút Gordon và tung trung vệ Ezri Konsa vào sân ở phút 72. Sau đó, nhà cầm quân người Đức tiếp tục tăng cường các cầu thủ phòng ngự, khiến tuyển Anh có thời điểm sử dụng sáu hậu vệ và bốn trung vệ trên sân.

Các điều chỉnh này không giúp “Tam sư” bảo vệ được lợi thế. Tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng 12% trong khoảng thời gian từ bàn mở tỷ số đến pha lập công quyết định của Lautaro Martinez.

Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 sau đường chuyền của Lionel Messi. Đến phút 90+2, Messi tạt bóng bằng chân phải để Lautaro đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina.