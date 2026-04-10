Đối thủ can không nổi, HLV Popov nổi giận lao vào trọng tài, lập tức bị thẻ đỏ

HLV Velizar Popov Popov nhận thẻ đỏ sau phản ứng gay gắt với trọng tài, dù cả thành viên đội nhà lẫn đối thủ cố gắng can ngăn.
Tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà, Thể Công - Viettel gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận và tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.
Sự am hiểu về triết lý của HLV Velizar Popov từ phía các cầu thủ Thanh Hóa khiến đội bóng áo lính gặp không ít bế tắc.
Trong nhiều năm làm việc trước đó, ông Popov đã xây dựng lối chơi rõ nét cho Thanh Hóa. Chính điều này giúp đội khách dễ dàng bắt bài những tình huống tổ chức tấn công của Thể Công - Viettel. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhưng thiếu phương án tiếp cận hiệu quả, đặc biệt trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm của đối phương.
Phút 90+4, trận đấu trở nên căng thẳng khi HLV Popov nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài sau phản ứng gay gắt.
Tình huống xuất phát từ việc ông không hài lòng khi một cầu thủ Viettel bị phạm lỗi nguy hiểm nhưng không được xử lý như mong muốn. Đây không phải lần duy nhất trong trận đấu chiến lược gia người Bulgaria thể hiện thái độ bức xúc bên ngoài đường biên.
Tấm thẻ đỏ này có thể khiến Thể Công - Viettel chịu tổn thất trong những trận đấu tới, khi nhiều khả năng HLV Popov sẽ bị cấm chỉ đạo.
Trở lại diễn biến trận đấu, ngay trong hiệp một, Thể Công - Viettel đã hai lần đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa nhưng đều không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Phút thứ 7, Lucao do Break xử lý kỹ thuật trước khi chuyền bóng để Wesley Nata đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Viettel đã phạm lỗi trước đó nên không công nhận bàn thắng.
Đến phút 27, Lucao tiếp tục đưa bóng vào lưới Thanh Hóa bằng một pha đánh đầu khác. Dù vậy, bàn thắng này cũng bị từ chối do tiền đạo của Viettel bị cho là đã có tác động không hợp lệ với thủ môn đối phương.
Lối đá giàu thể lực và sẵn sàng va chạm của đội khách khiến hàng công Viettel gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt và phải chờ đến hiệp hai mới tìm được bước ngoặt.
Phút 68, từ một tình huống phòng ngự, hậu vệ Trịnh Văn Lợi để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Thể Công - Viettel. Trên chấm 11m, Pedro Henrique dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Sau khi có lợi thế, Thể Công - Viettel chủ động chơi chắc chắn ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế các đợt tấn công của Thanh Hóa. Trận đấu trong những phút còn lại diễn ra với nhiều pha va chạm, tốc độ không cao nhưng căng thẳng.
Thanh Hóa nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Viettel. Đội chủ nhà duy trì cách chơi an toàn để bảo toàn kết quả.
Chung cuộc, Thể Công - Viettel giành chiến thắng 1-0. Kết quả này giúp đội bóng áo lính rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 6 điểm, tiếp tục duy trì cơ hội trong cuộc đua ở V-League.