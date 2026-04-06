HLV Mai Xuân Hợp tuyên bố không rời bỏ CLB Thanh Hoá

"Tôi không có ý định thay đổi môi trường làm việc lúc này. Đây là đội bóng quê hương, là nơi có các học trò của tôi, nên tôi sẽ tiếp tục đồng hành và chiến đấu cùng họ trong chặng đường dài phía trước", huấn luyện viên Mai Xuân Hợp trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và Công an TP.HCM tối 6/4. Đây là phát biểu có ý nghĩa quan trọng đối với đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh CLB gặp nhiều khó khăn về nhân sự và tài chính.

Ở vòng 17 V.League, thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp tạo ra bất ngờ rất lớn khi đánh bại CLB công an TP.Hồ Chí Minh với tỉ số 4-0. Trong hiệp 1, CLB Thanh Hóa dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Bá Tiến và Gordon Rimario. Ở 45 phút tiếp theo, đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn nữa bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Văn Tùng và Lê Văn Thắng.

HLV trưởng đội Thanh Hóa - ông Mai Xuân Hợp.

Nhà cầm quân sinh năm 1986 cho biết: "Không chỉ riêng trận này mà toàn đội luôn xác định phải nỗ lực hết mình ở mọi trận đấu sắp tới. Đây là giai đoạn quan trọng, vì vậy tất cả các cầu thủ đá chính hay dự bị, đều đã cống hiến 100% khả năng. Tôi rất trân trọng điều đó.

Quan điểm của tôi rất rõ ràng mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Nếu dừng lại, tức là chúng ta đã tự đánh bại chính mình. Tôi rất cảm kích tinh thần tập luyện và thi đấu hết mình của toàn đội. Lịch thi đấu sắp tới rất quan trọng và dày đặc. Tôi luôn nhắc các cầu thủ không được lãng phí bất kỳ điểm số nào. Chưa có gì là an toàn, nên mỗi trận đấu đội Thanh Hóa đều phải vào sân với hơn 100% quyết tâm".

HLV Mai Xuân Hợp không quên gửi lời cảm ơn đến chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã giúp đỡ đội Thanh Hóa gỡ nhanh án phạt của FIFA. Ông Hợp cũng bày tỏ sự biết ơn đến người hâm mộ xứ Thanh luôn đồng hành cùng đội, các cầu thủ luôn nỗ lực và tuân thủ chiến thuật.

Nói về tân binh Belli, ông Mai Xuân Hợp nhận định: "Hiện thể trạng của cậu ấy chưa đạt trạng thái tốt nhất. Dù rất nỗ lực trong tập luyện, nhưng chúng tôi cần tính toán thời điểm phù hợp để sử dụng. Trong trận hôm nay, Belli đã có hai cơ hội rõ ràng nhưng chưa gặp may. Cậu ấy cần tiếp tục cố gắng để cải thiện và tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng bóng đá đòi hỏi thể lực tốt. Nếu không đảm bảo thể trạng, các bạn sẽ thiếu tự tin và không thể theo đuổi tình huống đến cùng. Trong thời gian vừa qua, toàn đội đã có sự cải thiện đáng kể, các cầu thủ mới cũng dần hòa nhập".