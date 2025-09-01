Độc đáo mô hình ‘nhà mang đi’, ship tận nơi

(VTC News) -

Khởi nghiệp suýt phá sản

Năm 2008, chàng trai Huỳnh Bảo Toàn (SN 1984) khăn gói từ Nha Trang vào TP.HCM lập nghiệp. Từ quê vào thành phố chỉ có vỏn vẹn 2 triệu đồng, chàng trai đam mê công việc thiết kế nung nấu giấc mơ thoát nghèo, vươn lên làm giàu ở vùng đất mới. Anh xin việc ở nhiều công ty nhưng bất thành. Cuối cùng, một doanh nghiệp tư vấn thiết kế kiến trúc ở quận Tân Bình nhận anh vào làm việc. Dù chỉ làm việc ở công ty này 2 năm, nhưng kiến thức được học hỏi từ những người giỏi là rất nhiều.

“Thời đó, tôi không chú trọng vào việc nhận lương bao nhiêu. Tôi quan trọng mình học được cái gì và thứ tôi học được chính là việc quản trị, vận hành doanh nghiệp”, anh Toàn nói.

Doanh nhân Huỳnh Bảo Toàn. (Ảnh: Đại Việt)

Năm 2010, Huỳnh Bảo Toàn rời công ty kiến trúc để khởi nghiệp trong lĩnh vực nội thất, với doanh nghiệp mang tên Link Home. Vốn liếng ít ỏi, hành trang lớn nhất của anh khi ấy là khát khao học hỏi và tinh thần cầu tiến của tuổi trẻ. Thế nhưng chỉ sau hai năm, Toàn phải đối diện với thất bại nặng nề và kiệt quệ tài chính. Nhiệt huyết thanh xuân đã không đủ để vượt qua sự khắc nghiệt của thương trường.

Đúng lúc đang đứng bên bờ vực nợ nần, một cuộc điện thoại đã làm thay đổi tất cả. Chủ nhân căn biệt thự tại Thảo Điền (TP Thủ Đức, trước đây) tìm đến và giao cho anh Toàn thi công nội thất, một dự án lớn đối với công ty lúc bấy giờ. Anh lập tức huy động toàn bộ nguồn lực, tận dụng mọi mối quan hệ để dồn sức cho công trình. Vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng dự án cũng hoàn thành.

Công ty có thêm một khoản lợi nhuận để cầm cự, trang trải và gầy dựng vốn liếng. Anh Toàn cũng thêm tự tin vì doanh nghiệp “tí hon” của mình có thể sống.

“Lúc đó mình không còn tiền nong gì nên phải nắm bắt cơ hội để vươn lên. Có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Dần dần mình cũng có những hợp đồng để gầy dựng sự nghiệp và vươn lên làm giàu”, anh Toàn nhớ lại.

Bén duyên với “nhà mang đi”

Năm 2013, trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh trước đây), anh Toàn bất chợt nảy ra ý tưởng và thiết kế một ngôi nhà 24m² đầy đủ công năng. Khi bản thiết kế được đăng tải lên mạng xã hội, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng. Vốn đam mê phượt và cắm trại, Toàn luôn suy nghĩ về những ngôi nhà mini có thể di chuyển, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho con người. Từ đó, anh ấp ủ giấc mơ kinh doanh những “ngôi nhà mang đi”.

Những căn nhà nhỏ gọn, nhiều diện tích được sản xuất tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Năm 2017, công ty nội thất của anh chính thức chuyển hướng sang thi công nhà di động lấy tên thương hiệu là Zentado.

Ngôi nhà di động đầu tiên của công ty thực hiện có diện tích 12 m2 với đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh. Căn nhà đầy đủ tiện nghi có thể lắp đặt được ở những địa hình khác nhau với giá bán là 140 triệu đồng. Khi những căn nhà mini được vận chuyển trên đường hay đăng lên mạng xã hội đã gây sốt với cộng đồng mạng. Doanh nhân 8x bắt đầu nghĩ đến kế hoạch phát triển sản phẩm nghiêm túc hơn và tiến vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

"Tôi đưa sản phẩm thử nghiệm đầu tiên lên trang Facebook cá nhân và đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem và ủng hộ. Nhiều vị khách là Việt kiều Mỹ cũng đặt hàng để chúng tôi thi công ở tỉnh Vĩnh Long. Tôi không nghĩ từ ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm lại nhanh như vậy”, anh Toàn kể lại.

Khách hàng quốc tế đến tham quan mô hình sản xuất "nhà mang đi" của Việt Nam. (Ảnh: Đại Việt)

Theo anh Toàn, giai đoạn từ 2017 – 2020, ngành du lịch Việt Nam được Chính phủ quan tâm phát triển mạnh mẽ. Xu hướng đi du lịch dạng nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm đang phát triển trở thành một trào lưu mới. Các dự án nghỉ dưỡng được đầu tư xây dựng nhiều hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình làm nội thất cho khách hàng, anh Toàn nhận thấy có những dự án resort được xây dựng ở những địa hình khó, thi công vất vả, mất thời gian, công sức. Đặc biệt, việc vận chuyển, mua sắm nguyên vật liệu ngốn rất nhiều chi phí. Chủ đầu tư tốn rất nhiều thời gian đầu tư, xây dựng, giám sát. Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn đầu tư giảm đi rất nhiều.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để để nhà di động chen chân vào thị trường nghỉ dưỡng, anh Toàn nhanh chóng đưa ra những cam kết về chất lượng, tiến độ lắp đặt, chế độ bảo hành để tiếp cận với các chủ đầu tư. Việc lựa chọn đúng điểm rơi của thị trường đã giúp Zentado nhanh chóng có nhiều khách hàng. Cả ngàn ngôi nhà di động đã được thực hiện và bàn giao trên toàn quốc.

Nhà được giao đi khắp mọi miền đất nước. (Ảnh: Đại Việt)

Sự tăng trưởng thần tốc của Zentado cũng khiến cho "hàng nhái" xuất hiện với chất lượng và kết cấu không đạt tiêu chuẩn. Để đối phó với tình trạng này, anh Toàn nhanh chóng nâng cấp sản phẩm của mình lên nhiều phiên bản khác nhau với chất lượng vượt trội hơn phiên bản cũ. Việc này khiến các đối thủ làm hàng nhái không thể theo kịp. Đến nay doanh nghiệp đã nâng cấp sản phẩm lên cả chục phiên bản khác nhau.

Doanh nghiệp có nhiều phiên bản độc đáo như: nhà di động lắp đặt ở địa hình đồi núi, mỏm đá hay khu vực lũ lụt, nhà dành cho trẻ em. Đối với dự án nào nằm ở khu vực giao thông khó khăn, không thể thi công theo kiểu vận chuyển bình thường thì Zentado áp dụng phương pháp lắp ráp theo module (từng bộ phận). Loại nhà module này có ưu điểm dễ lắp ghép, tháo rời, sản xuất nhanh và khó làm nhái.

Công ty có 3 dòng cơ bản bao gồm: sản phẩm dành cho homestays, resort, farm… diện tích 14-20m2 có giá từ 235 – 270 triệu đồng/căn; sản phẩm dành cho nhà vườn, diện tích trên dưới 30m2 có giá từ 355 – 400 triệu đồng/căn; sản phẩm biệt thự mini, diện tích khoảng 60m2 có giá từ 655 – 960 triệu đồng/căn.

Dù được gọi là “biệt thự mini”, nhưng những ngôi nhà này thực chất được tạo thành từ hai khối ghép lại. Nhờ vậy, chúng có thể dễ dàng vận chuyển trên đường và nhanh chóng lắp đặt tại công trình. Mỗi căn biệt thự mini đều được bố trí đầy đủ công năng: 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, bếp và nhà vệ sinh.

Anh Toàn cho biết, nếu mua 1 căn biệt thự mini thì khách hàng sẽ tiết kiệm 80% thời gian cũng như công sức thực hiện. Với mỗi căn biệt thự mini di động 60m2, khách hàng chỉ cần chờ 20 ngày là được giao nhà. Việc lắp đặt hoàn chỉnh cũng chỉ mất 2 ngày.

Ông chủ 8x nhớ lại, năm 2020 – 2021, giai đoạn COVID-19 bùng phát dữ dội lại là lúc đơn đặt hàng nhà di động được “nổ” nhiều nhất.

Thời điểm đó, nhu cầu về second home (ngôi nhà thứ 2) của người dân tăng cao. Ai cũng mong muốn có ngôi nhà ở ngoại thành hay những địa phương lân cận thành phố để nghỉ ngơi, thư giãn. Mặc dù liên tục bị giãn cách nhưng xưởng sản xuất nhà di động của anh Toàn luôn sáng đèn để trả đơn cho khách. Anh cảm thấy mình may mắn vì chọn đúng thị trường ngách để phục vụ.

Mới đây, anh Toàn đã xuất khẩu thành công một lô hàng đi Mỹ cho đối tác. Ngoài đối tác từ Mỹ còn có những đối tác khác từ Úc đang nghiên cứu sản phẩm nhà di động của Việt Nam. Các bên vẫn đang tiếp tục làm việc, bàn bạc để tìm phương án xuất khẩu số lượng lớn.

Sản phẩm của Zentado cũng đang được điều chỉnh để phù hợp với những thị trường khó tính này. Chính sách thuế, quy trình kiểm tra, kiểm định của nước bạn cũng là những thách thức mà doanh nghiệp Việt cần vượt qua.

Theo anh Toàn, thành công của anh trong lĩnh vực sản xuất nhà di động chính là việc dám thử những việc mà ít ai làm, dám tìm tòi và vượt qua những giới hạn của bản thân. Anh luôn sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới. Tuổi trẻ của anh luôn kiên định với việc vươn lên làm giàu để đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho xã hội, cho đất nước.