Diện mạo Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Hải Phòng sau 2 năm thi công

Diện mạo Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà 50 ha sau 2 năm thi công.

Dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island do Tập đoàn Sun Group phát triển tại Cát Bà (Hải Phòng) có quy mô gần 50ha, sở hữu địa thế hiếm có “trung tâm của trung tâm”, lưng tựa núi, mặt hướng ra Vịnh Lan Hạ.

Dự án được định hướng trở thành khu du lịch xanh, kiến tạo môi trường sống sinh thái với không khí trong lành và cảnh quan khoáng đạt giữa không gian vịnh biển rộng mở. Điểm nhấn là hệ thống công viên nội khu phủ sắc xanh khắp dự án, góp phần định hình phong cách sống gần gũi thiên nhiên.

Tại dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island, Sun Group phát triển 2 dòng sản phẩm chủ đạo: căn hộ cao tầng đa năng Xanh Sky và nhà phố thương mại Xanh Boutique. Trong đó, Xanh Sky là dòng căn hộ được thiết kế theo triết lý phong thủy bền vững, ứng dụng nguyên lý Tứ Tượng trong quy hoạch và kiến trúc.

Không chỉ đơn thuần là căn hộ sát biển, Xanh Sky còn được định vị như “cánh cửa” mở ra phong cách sống hòa hợp với thiên nhiên và không gian vịnh biển. Còn Xanh Boutique được phát triển như tâm điểm giao thương của khu đô thị với các dãy nhà phố thương mại sầm uất.

Khu thấp tầng lấy cảm hứng từ 7 phường nghề truyền thống, với 293 thiết kế độc bản, tạo nên những dãy phố mang đậm dấu ấn văn hóa.

Từ mùa hè 2025, Sun Group đưa vào vận hành Công viên Trung tâm (Central Park) và Công viên Bãi biển Chu Tước (Ladies Beach Park), trong đó bãi tắm Cát Bà dài gần 1km là bãi tắm quy mô lớn nhất tại Cát Bà.

Đặc biệt, show trình diễn thể thao mô tô nước Jetski kết hợp pháo hoa hàng đêm, Bản giao hưởng Đảo Xanh (Symphony of the Green Island) - với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, đã tạo thêm sức hút cho mùa cao điểm du lịch tại Cát Bà trong năm 2025 và xác lập hai kỷ lục thế giới: "Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới" và "Vận động viên nhào lộn bằng flyboard nhiều vòng nhất trong một phút".

Khu vực này cũng nhanh chóng trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách với chợ đêm Vui Fest Bazaar, nơi quy tụ nhiều hoạt động trình diễn và các gian hàng ẩm thực mang đậm hương vị địa phương của Hải Phòng.

Sau gần 2 năm triển khai thi công liên tục, nhiều hạng mục quan trọng dần hiện hữu, từng bước định hình diện mạo của khu đô thị vịnh trung tâm. Theo Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư luôn tập trung nguồn lực cao nhất tại công trường, duy trì lực lượng thi công gần 2.000 kỹ sư và công nhân, đảm bảo nhịp độ triển khai ổn định và xuyên suốt.

Đáng chú ý, tiến độ xây dựng phân khu thương mại dịch vụ đang được gấp rút đẩy nhanh. Khu thấp tầng đạt khoảng 80% khối lượng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, khu cao tầng đạt khoảng 60% khối lượng và đang nhanh chóng triển khai phần công việc còn lại.

Đây sẽ là những hạng mục được đưa vào vận hành sớm, đóng vai trò kích hoạt các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và tạo lực kéo cho toàn dự án.

Loạt nhà hàng, dịch vụ ăn uống được vận hành, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách du lịch từ bình dân đến cao cấp.

Ở phân khu cao tầng, các tòa căn hộ được triển khai theo lộ trình cuốn chiếu, từng bước chuyển từ thi công kết cấu sang hoàn thiện. Theo kế hoạch, các khối nhà sẽ lần lượt hoàn thành vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027, hướng tới vận hành đồng bộ và kết nối nhịp nhàng với các phân khu chức năng đã đi trước một bước.