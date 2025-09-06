Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Italia 2025 thu hút đông đảo doanh nghiệp

(VTC News) -

Chương trình do Cơ quan Thương mại Italia (ITA) phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) và Confindustria (Liên đoàn Công nghiệp Italia) tổ chức.

Tham dự Diễn đàn có ông Hồ Sỹ Hùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, ông Valentino Valentini, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm Italia, đại diện các Bộ, ngành, cùng hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và gần 100 doanh nghiệp Italia.

Ông Valentino Valentini, Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản phẩm Italia phát biểu khai mạc diễn đàn. (Nguồn: ITA)

Quan hệ đối tác chiến lược bền chặt Việt Nam – Ý

Hợp tác kinh tế là trụ cột trong quan hệ song phương giữa Ý và Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt được những kết quả đáng kể và tăng gần 50% trong 5 năm qua, đạt hơn 6,9 tỷ USD vào năm 2024, đưa Ý trở thành đối tác kinh doanh lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu.

Thương mại và hợp tác song phương vẫn đang tăng trưởng ổn định khi các cơ quan chức năng của hai nước tích cực tập trung thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, nhằm tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn thị trường của mỗi nước.

Ông Massimo Ferro, Thành viên Hội đồng quản trị – Cơ quan Thương mại Italia cho biết, tôi thực sự ấn tượng với sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam — sự hiện diện quy mô với hơn 500 khách tham dự đã minh chứng rất rõ điều này.

Diễn đàn thu hút đông đảo khách mời ngay từ khi khai mạc và đặc biệt nổi bật trong các phiên kết nối doanh nghiệp buổi chiều— minh chứng trực tiếp cho sự quan tâm sâu sắc của cả hai bên đến việc hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực công nghệ cao, máy móc, mà mở rộng sang cả dược phẩm, y tế và quốc phòng.

Theo Ông Fabio De Cillis, Giám đốc Thương vụ Italy tại Việt Nam: “Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm làm việc tại châu Á và 4 năm tại Việt Nam, tôi nhận thấy tiềm năng Việt Nam là rất lớn. Tại Diễn đàn hôm nay, chúng tôi chứng kiến sự ra đời của 12 biên bản ghi nhớ (MoUs) trong nhiều lĩnh vực — đây là tín hiệu rõ ràng về định hướng và ý chí hợp tác sâu.

Đáng chú ý, có 150 công ty Ý đang hoạt động tại Việt Nam — và tôi tin con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh khi chúng tôi mở rộng đầu tư và hợp tác ở đa dạng ngành nghề.”

Trong khuôn khổ diễn đàn, còn có các phiên thảo luận chuyên đề song song, và lễ trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu những thỏa thuận chiến lược giữa các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

12 biên bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết trong khuôn khổ diễn đàn. (Nguồn: ITA)

Cơ hội gặp gỡ và kết nối doanh nghiệp Ý tại Chương trình Kết nối B2B

Chương trình kết nối B2B diễn ra vào buổi chiều cùng ngày với điểm nhấn nằm ở cấu trúc tập trung theo ngành, giúp doanh nghiệp hai nước nhanh chóng tìm được đối tác phù hợp. Thông qua phần gặp gỡ trực tiếp và trao đổi 1:1, doanh nghiệp không chỉ mở rộng cơ hội giao thương mà còn đặt nền móng cho hợp tác lâu dài, liên doanh, cũng như tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp Việt Nam và Italia kết nối giao thương. (Nguồn: ITA)

Các lĩnh vực kết nối trọng tâm bao gồm: Hàng không vũ trụ & quốc phòng, kiến trúc & nội thất, tự động hóa, tư vấn & tổ chức, mỹ phẩm, năng lượng, môi trường, thực phẩm & đồ uống, linh kiện công nghiệp, máy móc thiết bị công nghiệp, sản xuất thủy tinh, kỹ thuật cơ khí, hạ tầng, dược phẩm, dệt may…

Với ý nghĩa thực tiễn, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Italia và Chương trình Kết nối B2B được kỳ vọng đem lại những thỏa thuận hợp tác cụ thể, mở ra chương mới trong quan hệ kinh tế - thương mại song phương. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho cả hai quốc gia.