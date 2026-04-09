Điểm tên ca khúc triệu view do AI hát gây bão mạng xã hội

Làn sóng âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng số tại Việt Nam, liên tiếp ghi nhận những sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem. Nhiều ca khúc như Lý vạn sầu, 50 năm về sau, Say một đời vì em… nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng và thu hút không ít nghệ sĩ nổi tiếng tham gia cover

50 năm về sau

50 năm về sau là ca khúc nhạc Hoa lời Việt do tác giả Đặng Thanh Tuyền viết lại từ bản gốc do ca sĩ Hải Lai A Mộc thể hiện.

Ban đầu, bản thu do chính tác giả thể hiện nhưng không nhận được sức hút. Sau đó, bài hát được phối lại theo phiên bản metal rock ballad, do ca sĩ AI mang tên F47 thể hiện. Điều khiến bài hát tạo được chú ý chính chất giọng AI pha trộn giữa pop và rock ballad đã tạo nên màu sắc mới, khiến bài hát bất ngờ bùng nổ.

Ca khúc được đăng tải trên Youtube vào tháng 11/2025. Sau 4 tháng phát hành, ca khúc hiện có tới hơn 13 triệu view.

Trên các nền tảng mạng xã hội, ca khúc được sử dụng gắn với nội dung về tình yêu, lễ cưới và những khoảnh khắc đời thường. Một số khán giả dùng lời bài hát "Nguyện cầu đến 50 năm về sau/ Được quấn quýt luôn bên cạnh nhau" để bày tỏ cảm xúc và lời hứa về một tình yêu bền vững đến cuối đời. Việc ca từ về tình yêu chạm tới cảm xúc của người nghe cũng là yếu tố chính giúp bài hát gây sốt.

Dù 50 năm về sau đạt được sức lan tỏa lớn, Đặng Thanh Tuyền khiêm tốn khi nói về bản thân. Cô cho biết không nhận mình là nhạc sĩ hay ca sĩ chuyên nghiệp, mà chỉ là người yêu âm nhạc và sáng tác bằng đam mê.

Hôn lễ của em

V-pop đầu năm 2026 chấn động khi ca khúc Hôn lễ của em (Trọng Nhân) cùng ca sĩ ảo Tiểu Mỹ chiếm lĩnh Top 1 Trending. Với câu hát viral "Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên...", ca khúc thu về 5 triệu lượt nghe trên YouTube và thống trị các BXH lớn.

Sử dụng công nghệ từ Suno AI, Tiểu Mỹ xử lý hoàn hảo những đoạn giả thanh phức tạp, điều mà ngay cả các ca sĩ thực lực cũng khó lòng thực hiện mượt mà. Sự "hoàn hảo" này khiến phiên bản cover của người thật vô tình bị đặt lên bàn cân so sánh về mặt kỹ thuật.

Đáng chú ý, đây là một chiến lược marketing bài bản khi ê-kíp tạo dựng hình ảnh Tiểu Mỹ quá giống người thật, khiến khán giả ngỡ ngàng khi sự thật được vén màn. Hôn lễ của em chính thức xác lập vị thế ca khúc AI thành công nhất lịch sử nhạc Việt tính đến hiện tại.

Say một đời vì em

Từng gây xôn xao vì bị nhầm tưởng là sản phẩm do AI sáng tác hoàn toàn, Say một đời vì em thực chất là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa con người và công nghệ.

Ca khúc ra mắt vào tháng 8/2025. Bài hát do Hương My Bông (tên thật Nguyễn Thị Hương Bông) sáng tác, Ken Quách đảm nhận phần phối khí và sản xuất, và được thể hiện bằng giọng hát AI. Ca khúc đạt 2,1 triệu lượt xem.

Với giai điệu trữ tình pha màu sắc rumba hiện đại cùng phần điệp khúc dễ nhớ: “Ta say không phải vì men mà vì em yêu quá nên quên”, ca khúc nhanh chóng lan truyền trên TikTok và được đông đảo khán giả đón nhận.

Sự phổ biến của Say một đời vì em từng khiến không ít người nhầm tưởng ca khúc do AI sáng tác. Trước những đồn đoán này, chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Hương My Bông khẳng định bài hát được cô phác thảo từ tháng 4, lấy cảm hứng từ chính biến cố tình cảm cá nhân.

Tháng 6, cô nhắn tin cho Ken Quách, đề nghị cùng viết ca khúc phản ánh tâm trạng của mình. Ken Quách đồng ý ngay, rất chân thành. Đó là khoảnh khắc cả hai bắt đầu hành trình sáng tác nên ca khúc này.

Theo Hương My Bông, phần kỹ thuật AI hoàn toàn do Ken phụ trách. Tuy nhiên, với nữ tác giả, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, còn phần hồn vẫn phải do con người đặt vào. Với ca khúc này, trí tuệ nhân tạo chiếm khoảng 10%, còn lại là cảm xúc, suy nghĩ và sáng tạo là của cả hai.

Được

Nếu các ca khúc trên khai thác tình yêu, thì Được lại gây sốt nhờ thông điệp sống giản dị. Câu hát “Sống một kiếp người bình an là được…” xuất hiện dày đặc trên TikTok, trở thành nền nhạc cho hàng loạt video đời thường.

Ca khúc do Quách Anh Thảo (Ken Quach) – một người làm marketing – sáng tác bằng công nghệ AI. Trên YouTube, bài hát đạt khoảng 3,5 triệu lượt xem.

Điểm đáng chú ý là ngay từ đầu, sản phẩm đã được gắn nhãn “AI-generated”. Tuy nhiên, phải đến khi bài hát viral, nhiều người mới thực sự quan tâm đến yếu tố công nghệ đứng sau.

Phần lời được lấy cảm hứng từ bài thơ Bình an là được, sau đó được phổ nhạc bằng AI. Chính sự giản dị, gần gũi và “đúng tâm trạng” đã giúp ca khúc lan tỏa mạnh mẽ giữa bối cảnh nhiều người trẻ tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống áp lực.

Vạn lý sầu

Vạn lý sầu là một trong những ca khúc AI thu hút nhiều lượt nghe, với hơn 16 triệu lượt xem trên YouTube. Ca khúc mang màu sắc trữ tình quen thuộc, xoay quanh chủ đề chia ly, tương tư, vốn là “mảnh đất màu mỡ” của nhạc thị trường.

Bài hát được đăng tải bởi kênh Tro Music và nhanh chóng được nhiều ca sĩ cover lại, góp phần gia tăng độ phủ sóng. Giọng hát AI được xử lý theo hướng sâu lắng khiến không ít khán giả khó nhận ra đây là sản phẩm công nghệ.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là thông tin về tác giả và ê-kíp sản xuất chưa được công bố rõ ràng. Đây cũng là một trong những vấn đề lớn của nhạc AI: tính minh bạch và quyền sở hữu.

Mưa chiều

Ca khúc Mưa chiều, sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Bằng là nhạc phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc trữ tình. Trước đây, bài hát từng được thể hiện thành công qua giọng ca của NSND Thanh Hoa, Phương Thanh, Mạnh Quỳnh…

Đến tháng 10/2025, phiên bản AI cover Mưa chiều theo phong cách rock bất ngờ gây chú ý mạnh mẽ, đạt khoảng 3,1 triệu lượt xem.

Việc một ca khúc trữ tình quen thuộc được “khoác áo mới” bằng giọng hát AI gây tranh luận. Một số khán giả tò mò, thích thú trước khả năng biến hóa của công nghệ, trong khi nhiều người trong giới chuyên môn bày tỏ lo ngại về việc lạm dụng AI trong việc tái hiện các tác phẩm âm nhạc.

Dù vậy, sức hút của Mưa chiều là không thể phủ nhận khi ca khúc này vươn lên top tìm kiếm, trở thành một trong những hiện tượng âm nhạc đáng chú ý.

Xin còn gọi tên nhau

Xin còn gọi tên nhau của nhạc sĩ Trường Sa từng gắn liền với giọng hát của danh ca Lệ Thu. Đây là một trong những ca khúc bất hủ của nhạc Việt.

Phiên bản AI cover theo phong cách rock ra mắt gần đây đã thu hút khoảng 3,7 triệu lượt xem. Dù vẫn giữ được giai điệu quen thuộc, cách xử lý giọng hát và phối khí hiện đại đã mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Sự thành công của phiên bản này cho thấy các tác phẩm kinh điển vẫn có thể tiếp cận thế hệ khán giả mới khi được “làm mới” bằng công nghệ.