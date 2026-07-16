Di dời 3 toà chung cư cũ ở Hà Nội phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

(VTC News) -

Chiều 15/7, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) tổ chức hội nghị công bố dự án và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ trên địa bàn phường Kim Liên.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường Kim Liên có chiều dài khoảng 1,1 km, với tổng diện tích nằm trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1 m². Tiến độ dự kiến hoàn thành công tác triển khai trên địa bàn trong tháng 9/2026.

Phạm vi thu hồi đất của dự án gồm 8 tổ chức; khoảng 150 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ gia đình có đất ở cá nhân, với tổng số khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyên Bảo)

Đối với bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND phường Kim Liên cho biết, điều kiện được bồi thường là đất ở hợp pháp, nhà ở hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ nhà ở có giấy phép tạm, giấy phép có thời hạn, hết hạn (hỗ trợ 80% giá xây dựng mới theo đơn giá); hỗ trợ nhà ở không hợp pháp trên đất được bồi thường, hỗ trợ (50% giá xây dựng mới theo đơn giá); hỗ trợ di chuyển trong thành phố (10.000.000 đồng/chủ sử dụng đất); hỗ trợ tạm cư khi chưa được nhận đất tái định cư; hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh (đối với doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh).

Về chính sách, người dân được tái định cư bằng đất dự kiến tại khu đô thị đa mục tiêu do Vingroup làm chủ đầu tư tại xã Tam Hưng, xã Bình Minh, TP Hà Nội.

Theo đại diện liên danh nhà đầu tư, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tạo tuyến Quốc lộ 1A thành trục giao thông đô thị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố theo Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Nam thành phố, các tuyến vành đai, các trục giao thông liên vùng và các tỉnh phía Nam.

Tại hội nghị, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất thuộc diện thu hồi nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, như chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phạm vi thu hồi đất, chỉ giới dự án, giá đất, giá tài sản, điều kiện được bồi thường cũng như tiến độ triển khai dự án.