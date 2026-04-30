Đến Đắk Lắk ngắm tháp Nghinh Phong, bay khinh khí cầu miễn phí

Clip Khinh khí cầu bay trên Tháp Nghinh Phong (Bài hát: Việt Nam tự hài bước tiếp tương lai. Trình bày: Tùng Dương x Nguyễn Văn Chung)
Trong khuôn khổ hoạt động phục vụ du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5, khu vực Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa) được bố trí 12 khinh khí cầu, gồm 2 khinh khí cầu bay neo tại chỗ và 10 khinh khí cầu trang trí mặt đất.
Hai khinh khí cầu bay neo có đường kính khoảng 23m, cao 39m, mỗi lượt có thể chở từ 10 - 12 người. Thời gian bay dự kiến diễn ra vào buổi sáng từ 6h30 đến 9h và buổi chiều từ 17h đến 21h, kéo dài đến hết ngày 1/5.
Trong khi đó, 10 khinh khí cầu trang trí mặt đất với đường kính 8m, cao 13m được bố trí tạo điểm nhấn không gian, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách.
Nhiều người dân, du khách hào hứng với sự xuất hiện của các khinh khí cầu.
Chị Trần Thị Chi (du khách đến từ TP.HCM) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến với Tuy Hòa và cũng là lần đầu bắt gặp khoảnh khắc này. "Biển Tuy Hòa quá đẹp, khinh khí cầu rực rỡ. Tôi sẽ nói với bạn bè hãy đến Tuy Hòa du lịch" - chị Chi nói.
Để đảm bảo vận hành, ban tổ chức huy động khoảng 8 - 9 phi công, kỹ thuật viên khinh khí cầu cùng gần 40 nhân sự hỗ trợ. Ngoài ra, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cũng bố trí thêm khoảng 40 huấn luyện viên, vận động viên tham gia phục vụ chương trình.
Theo ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động trải nghiệm miễn phí nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên và hình ảnh địa phương. “Từ trên khinh khí cầu, du khách có thể ngắm toàn cảnh khu vực như bãi biển Tuy Hòa, Tháp Nhạn hay núi Chóp Chài,” ông Tiến cho biết.
Cũng theo đại diện Sở, công tác đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Mỗi lượt bay đều có 3 phi công phụ trách, trong đó 2 người dưới mặt đất và 1 người điều khiển trên khinh khí cầu, đồng thời giới hạn số lượng khách mỗi chuyến để đảm bảo an toàn tối đa.